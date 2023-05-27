Украинские военные продвинулись еще на 450 метров на Бахмутском направлении, – Череватый

Бойцы на своем пути уничтожают десятки оккупантов, бронетехнику и артиллерию врага. По словам спикера Восточной группировки войск, за сутки фиксируется значительное снижение боестлокновений, однако обстрелы не утихают.

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Силы обороны Украины продолжают наступательные действия в Бахмуте. За сутки военные смогли продвинуться еще на 450 метров. Об этом заявил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона.

Украинские военные на пути уничтожили 54 оккупанта, еще 84 ранили. Кроме этого уничтожили вражескую технику: РСЗО "Град", три пушки, три беспилотника, два склада с боеприпасами и самоходный миномет "Тюльпан".

"Во время наших контрнаступательных действий на некоторых позициях наши подразделения смогли продвинуться на расстояние от 350 до 450 м", — заявил Череватый.

Кроме того, спикер отметил, что за сутки значительно уменьшилось количество боевых столкновений — от 1 до 3, что гораздо меньше, чем было накануне. Однако огневое поражение украинских позиций не останавливается, за сутки было 465 обстрелов разными видами вооружения, а также 2 авианалета.

В вечернем своде Генерального штаба ВСУ отмечается, что на Бахмутском направлении российские войска вели безуспешные наступательные действия западнее Хромового. Замминистра обороны Анна Маляр 27 мая также отмечала, что украинские военные продолжают держать окрестности Бахмута в юго-западной части в районе "Самолет".

Напомним, 27 мая в британской разведке заявили, что наемники ППК "Вагнер" выходят из-под Бахмута, однако еще повоюют.

26 мая 3-я штурмовая бригада показала кадры зачистки лесополосы от ВС РФ в районе Бахмута.