Как убьют Путина и Пригожина: варианты развития событий от украинского генерала

Генерал армии Николай Маломуж считает, что президента РФ ликвидируют при возникновении нестандартной ситуации, а владельца ЧВК "Вагнер" могут убить уже скоро.

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Западные союзники могут разрешить Украине ликвидировать Владимира Путина только, если тот решит применить ядерное оружие. А вот Евгения Пригожина ликвидировать проще, ведь он считается террористом. Об этом в интервью изданию Obozrevatel рассказал бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж.

Согласно сообщениям представителей ГУР Украины, физическая ликвидация президента РФ Путина, а также главы ЧВК "Вагнер" Пригожина, является одной из главных задач украинских разведчиков.

Но Маломуж считает, что сейчас ликвидировать Путина невозможно. Дело в том, что, во-первых, у него имеется очень сильная система личной безопасности, а во-вторых такие действия не поддерживают западные союзники Украины. На Западе считают, что президента РФ нужно привлечь к юридической ответственности за развязывание войны и совершение военных преступлений в Украине.

В то же время, как считает Маломуж, существуют варианты, когда Путина решат ликвидировать. Это может случится в том случае, если возникнет нестандартная ситуация. То есть президент России примет решение о развертывании ядерного оружия с целью нанести удары по Украине, или, возможно, даже по странам членам НАТО.

По словам Маломужа, Путина могут просто сместить с должности без физической ликвидации или же все же прибегнуть к этому. Эти действия могут быть осуществлены с помощью агентуры в самой России или же с помощью окружения президента РФ.

Бывший глава Службы внешней разведки Украины указывает на то, что ликвидация Путина будет очень непростой задачей даже для американских и европейских спецслужб, хотя ГУР может оказать им в этом содействие. Но такое решение может быть принято только в случае подготовки Путина к ядерной войне. Маломуж считает, что пока вопрос ликвидации президента России не стоит на повестке дня.

По словам Маломужа, перспектива того, что Путина уберет его же окружение намного более реальна, чем это сделают спецслужбы, например, ГУР Украины. Поскольку все эти люди понимают, что Путин проиграл и они будут также отвечать за военные преступления в международных судах. Но таким образом окружение Путина может получить определенные поблажки Запада.

"Пока эти люди не могут начать какие-либо действия в этом направлении, поскольку они находятся под контролем спецслужб РФ. Когда же система безопасности, в том числе и Путина, начнет разрушаться в результате успешных действий ВСУ на фронте, то окружение президента России может выбрать ликвидацию Путина, как свою главную цель. Я думаю Запад согласится с их предложением, что таким образом они спасут мир от ядерной войны и так они смогут договорится с западными странами", — считает Маломуж.

Что же касается владельца ЧВК "Вагнер", то по словам генерала армии, операция по его ликвидации имеет намного больше шансов на успех. Эту операцию могут провести даже спецслужбы Украины в ближайшем будущем. Ликвидация Пригожина не приведет к противоречиям с Западом, ведь он является террористом.

Напоминаем, что согласно сообщениям в СМИ, после ситуации с Белгородом Путин приказал усилить охрану границ России. Президент РФ приказал усилить охрану границ своей страны для обеспечения более быстрого перемещения войск на оккупированные территории Украины.