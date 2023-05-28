Як уб'ють Путіна та Пригожина: варіанти розвитку подій від українського генерала

Генерал армії Микола Маломуж вважає, що президента РФ ліквідують у разі виникнення нестандартної ситуації, а власника ПВК "Вагнер" можуть убити вже скоро.

Related video

Західні союзники можуть дозволити Україні ліквідувати Володимира Путіна лише тоді, коли той вирішить застосувати ядерну зброю. А от Євгена Пригожина ліквідувати простіше, адже він вважається терористом. Про це в інтерв'ю виданню Obozrevatel розповів колишній голова Служби зовнішньої розвідки України генерал армії Микола Маломуж.

Згідно з повідомленнями представників ГУР України, фізична ліквідація президента РФ Путіна, а також голови ПВК "Вагнер" Пригожина є одним із головних завдань українських розвідників.

Але Маломуж вважає, що зараз ліквідувати Путіна неможливо. Справа в тому, що, по-перше, він має дуже сильну систему особистої безпеки, а по-друге такі дії не підтримують західні союзники України. На Заході вважають, що президента РФ потрібно притягнути до юридичної відповідальності за розв'язання війни та скоєння воєнних злочинів в Україні.

Натомість, як вважає Маломуж, існують варіанти, коли Путіна вирішать ліквідувати. Це може статися у разі, якщо виникне нестандартна ситуація. Тобто президент Росії ухвалить рішення про розгортання ядерної зброї з метою завдати ударів по Україні, або, можливо, навіть по країнам-членам НАТО.

За словами Маломужа, Путіна можуть просто усунути з посади без фізичної ліквідації або все ж таки можуть вдатися до цього. Ці дії можуть бути здійснені за допомогою агентури в самій Росії або за допомогою оточення президента РФ.

Колишній голова Служби зовнішньої розвідки України вказує на те, що ліквідація Путіна буде дуже непростим завданням навіть для американських та європейських спецслужб, хоча ГУР може сприяти їм у цьому. Але таке рішення може бути ухвалене лише у разі підготовки Путіна до ядерної війни. Маломуж вважає, що поки що питання ліквідації президента Росії не стоїть на порядку денному.

За словами Маломужа, перспектива того, що Путіна прибере його оточення набагато реальніша, ніж це зроблять спецслужби, наприклад, ГУР України. Оскільки всі ці люди розуміють, що Путін програв і вони також відповідатимуть за військові злочини у міжнародних судах. Але таким чином оточення Путіна може отримати певні поблажки Заходу.

"Поки ці люди не можуть розпочати будь-які дії в цьому напрямку, оскільки вони знаходяться під контролем спецслужб РФ. Коли ж система безпеки, зокрема й Путіна, почне руйнуватися внаслідок успішних дій ЗСУ на фронті, то оточення президента Росії може вибрати ліквідацію Путіна, як свою головну мету. Я думаю, Захід погодиться з їхньою пропозицією, що так вони врятують світ від ядерної війни і так вони зможуть домовитися із західними країнами", — вважає Маломуж.

Що ж до власника ПВК "Вагнер", то, за словами генерала армії, операція з його ліквідації має набагато більше шансів на успіх. Цю операцію можуть провести навіть спецслужби України у найближчому майбутньому. Ліквідація Пригожина не призведе до протиріч із Заходом, адже він є терористом.

Нагадуємо, що згідно з повідомленнями у ЗМІ, після ситуації з Бєлгородом Путін наказав посилити охорону кордонів Росії. Президент РФ наказав посилити охорону кордонів своєї країни для забезпечення швидшого переміщення військ на окуповані території України.