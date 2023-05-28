Уйдите из Крыма и Донбасса: у Зеленского назвали условия конца войны с Россией

По мнению советника главы ОП, есть лишь одна формула мира — украинская. Другие предложения озвучиваются в интересах России и размывают правильный путь к концу большой войны.

Related video

Любые попытки диалога или компромисса с Россией в будущем приведут лишь к военной эскалации. Такое мнение выразил советник главы Офиса президента Украины (ОП) Михаил Подоляк в интервью итальянскому изданию La Repubblica, его комментарии 28 мая опубликовала пресс-служба ОП.

Власти РФ, по его словам, получат разговор об условиях окончания полномасштабной войны на поле боя. Украинцы не будут говорить с Кремлем после массовых убийств и разрушений, совершенных агрессорами, заявил он.

Советник напомнил, что около девять лет Украина пыталась договориться с РФ, но все превратилось в большую войну, которую мир не видел со времен Второй мировой.

"Главный пункт мирного плана – вывод российских войск из Украины. Разговор с россиянами начнется только после этого", – подчеркнул он.

Существует лишь украинская формула мира, Киев не примет других предложений, поскольку они выдвигаются с учетом интересов России, добавил Подоляк.

"Зачем вообще обсуждать инициативы, за которыми стоит фигура россиян и их нежелание брать ответственность за огромные преступления против человечности?" – спрашивает советник главы ОП.

Украина инициирует саммит мира в июле, чтобы закрепить формулу мира от президента Владимира Зеленского и не допустить появление других мирных планов, размывающих правильный путь к концу войны.

"Ключевым моментом является первый пункт – выход России со всей территории Украины, включая Донбасс и Крым", — заметил советник.

На вопрос журналистов, пригласят ли РФ на предстоящий мирный саммит, Подоляк ответил так: "А какой смысл куда-то приглашать россиян после того, как они умышленно нападают на другую страну, нарушают международное право, специально обстреливают мирное население ракетами? Россияне совершенно не готовы признавать причастность к крупномасштабному преступлению и используют любую международную площадку для распространения своей ненависти".

Советник руководителя ОП допустил вероятность окончания большой войны с РФ в этом году. Для этого Запад должен вовремя поставить достаточное количество нужного оружия — ВСУ не хватает снарядов, ракет большой дальности и современных истребителей.

Напомним, что 26 мая стало известно, как специальный представитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй продвигал мирный план Китая по Украине. США стоит призвать стороны к миру и, по словам чиновника, оставить России временно оккупированные украинские территории.

Белорусский политик Александр Лукашенко 18 мая рассказывал о якобы готовности Москвы заключить мир с Киевом на невыгодных для нее условиях.