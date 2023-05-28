Йдіть із Криму та Донбасу: у Зеленського назвали умови кінця війни з Росією

На думку радника голови ОП, є лише одна формула для миру – українська. Інші пропозиції озвучують на користь Росії та розмивають правильний шлях до кінця великої війни.

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Будь-які спроби діалогу чи компромісу з Росією у майбутньому призведуть лише до військової ескалації. Таку думку висловив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю італійському виданню La Repubblica, його коментарі 28 травня опублікувала пресслужба ОП.

Влада РФ, за його словами, отримає розмову про умови закінчення повномасштабної війни на полі бою. Українці не розмовлятимуть із Кремлем після масових вбивств та руйнувань, скоєних агресорами, заявив він.

Радник нагадав, що майже дев'ять років Україна намагалася домовитися з РФ, але все перетворилося на велику війну, яку світ не бачив із часів Другої світової.

"Головний пункт мирного плану – виведення російських військ з України. Розмова з росіянами розпочнеться лише після цього", – наголосив він.

Існує лише українська формула миру. Київ не прийме інших пропозицій, оскільки вони висуваються з урахуванням інтересів Росії, додав Подоляк.

"Навіщо взагалі обговорювати ініціативи, за якими стоїть постать росіян та їх небажання брати відповідальність за величезні злочини проти людяності?" — запитує радник голови ОП.

Україна ініціює саміт миру у липні, щоб закріпити формулу миру від президента Володимира Зеленського та не допустити появ інших мирних планів, що розмивають правильний шлях до кінця війни.

"Ключовим моментом є перший пункт — вихід Росії з усієї території України, включаючи Донбас та Крим", — зауважив радник.

На запитання журналістів, чи запросять РФ на майбутній мирний саміт, Подоляк відповів так: "А який сенс кудись запрошувати росіян після того, як вони навмисне нападають на іншу країну, порушують міжнародне право, спеціально обстрілюють мирне населення ракетами? Росіяни зовсім не готові визнавати причетність до великомасштабного злочину та використовують будь-який міжнародний майданчик для поширення своєї ненависті".

Радник керівника ОП допустив можливість закінчення великої війни з РФ цього року. Для цього Захід має вчасно поставити достатню кількість потрібної зброї — ЗСУ не вистачає снарядів, ракет великої дальності та сучасних винищувачів.

Нагадаємо, що 26 травня стало відомо, як спеціальний представник КНР у справах Євразії Лі Хуей просував мирний план Китаю щодо України. США варто закликати сторони до миру та, за словами чиновника, залишити Росії тимчасово окуповані українські території.

Білоруський політик Олександр Лукашенко 18 травня розповідав про нібито готовність Москви укласти мир із Києвом на невигідних для неї умовах.