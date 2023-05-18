"Вона б збожеволіла": Лукашенко заявив, що РФ була готова на невигідний договір з Україною

За словами білоруського політика, щойно Кремль погодився на запропоновані умови, проєкт договору був викинутий у кошик.

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У четвер, 18 травня, білоруський політик Олександр Лукашенко розповів, що Росія нібито була готова укласти мирний договір з Україною на невигідних для себе умовах. Про це він заявив на зустрічі з учасниками засідання Ради Парламентської асамблеї ОДКБ, передає кореспондент БЕЛТА.

Він розповів, що перші три раунди переговорів пройшли у Білорусі, після чого консультації перенесли до Туреччини.

"На стіл поклали проєкт договору. Якби Росія зараз його читала, вона б збожеволіла. Він абсолютно був невигідний Росії. Але Росія погодилася", — сказав Лукашенко.

За словами політика, щойно Москва погодилася підписатися під невигідними умовами, від укладання договору відмовилися.

"У мене на столі лежить проєкт цього договору. І як тільки Росія погодилася на мирні ініціативи, договір, проєкт був викинутий у кошик, – заявив він. – Це люди, можливо, не всі знають. Але фахівці в цьому брали участь і знають".

Крім того, Лукашенко запропонував сісти за стіл переговорів, щоб не розширювати конфлікт, і підписати новий документ між сторонами, що воюють.

"Перш ніж звинувачувати нас у конфронтації, розширенні цього конфлікту, треба повернутися за стіл переговорів. Взяти не той документ, а новий. Для того, щоб зупинити війну", – додав він.

Нагадаємо, 17 травня ЗМІ писали, що після смерті Олександра Лукашенка Росія спробує втрутитися та посадити на його місце свою людину. На думку журналістів, Білорусь значною мірою перетворилася на васальну державу Кремля, із тісною інтеграцією в економіці та системі безпеки.

Раніше, 11 травня, білоруські опозиціонери повідомляли, що навколо Олександра Лукашенка ситуація загострюється через анонсований контрнаступ Збройних сил України та те, що білоруські добровольці незабаром можуть перейти до звільнення республіки від влади диктатора.