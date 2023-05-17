"Ставленник Кремля в Білорусі": ЗМІ розповіли, що станеться, коли помре Лукашенко

За інформацією журналістів, Росія спробує втрутитися та посадити на місце білоруського президента свою людину. Білорусь значною мірою перетворилася на васальну державу Кремля, з тісною інтеграцією в економіці, системі безпеки та ін.

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Більшість мешканців Білорусі не підтримує режим Олександра Лукашенка та всієї державної бюрократії. Водночас еліти та спецслужби напрочуд залишаються лояльні. Цього вдалося досягти головним чином за рахунок розгалуженої системи інформаторів. Силовики змушені або підкорятися, або мовчати. Про це повідомляє Sky News.

Британське видання присвятило одну зі своїх публікацій тому, яких подій слід очікувати після смерті білоруського авторитарного лідера, який, судячи з повідомлень у ЗМІ, останнім часом явно нездужає.

"Варто очікувати на те, що в місцевій еліті формуватимуться різні групи та альянси, як тільки вертикальну лінію підпорядкування Лукашенку буде розірвано", — зазначили автори публікації.

При цьому Росія, звичайно, спробує втрутитися і посадити на місце білоруського президента свого ставленика.

"Опиратися цьому буде складно, оскільки за Лукашенка Білорусь значною мірою перетворилася на васальну державу Кремля, із тісною інтеграцією в економіці, системі безпеки, валютних та юридичних питаннях", — висловили журналісти свою думку.

Проте білоруси не хочуть позбавлятися свого суверенітету, тому можуть з'явитися досить впливові фракції, які протистоятимуть цьому.

"Бажання позбавитися тієї смиренної сорочки, в якій Лукашенко тримав усю країну протягом тридцяти років, може проникнути і в еліти", — написало Sky News.

За певного сценарію можуть виникнути народні заворушення, як у 2020 році. Причому Володимиру Путіну може й не вистачити ресурсів, щоб протистояти народним масам з огляду на події в Україні.

Тому є можливості для лібералізації. Але малоймовірно, що в умовах російського ярма з'явиться нове демократичне керівництво — і Світлана Тихановська в'їде на білому коні з усіма звільненими політв'язнями.

"Судячи з радянської історії, такий перехід вимагає часу, проте нові лідери можуть відкрити нові можливості, а Білорусь сита по горло диктатурою", — зазначило видання.

Нагадаємо, що, на думку політтехнолога Бориса Тізенгаузена, Путін може скористатися "хворобою" Лукашенка та прибрати його.

Також повідомлялося, що Лукашенко після візиту до Путіна з'явився на публіці блідим, з охриплим голосом і з перебинтованою рукою.