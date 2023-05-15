Блідий, з хрипким голосом і перебинтованою рукою: Лукашенко вперше з'явився на публіці (відео)

Під час зустрічі з білоруськими військовими Лукашенко попросив "не затягувати з доповідями".

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Олександр Лукашенко вперше після 9 травня з'явився на публіці. Він побував у центральному командному пункті ВПС та військ ППО. Відео з білоруським диктатором оприлюднив телеграм-канал "Пул Первого", який адмініструється пресслужбою політика.

На кадрах видно, що Лукашенко ще не зовсім одужав — він виглядав не дуже, говорив хрипким голосом, а його ліва рука була забинтована.

Лукашенко на початку доповіді військових попросив їх її не розтягувати. Також білоруський лідер висловив занепокоєння через падіння літаків та вертольотів ЗС РФ у Брянській області.

Він оцінив обстановку у повітряному просторі Білорусі у реальному часі.

Нагадаємо, що зранку 15 травня світлину Лукашенка оприлюднили в мережі. Його постава і вид викликали хвилю обговорень та мемів.

Раніше у пресслужбі Лукашенка пояснювали його відсутність на публіці тим, що він працює з документами. Білоруський лідер зник з поля зору громадськості після параду у Москві 9 травня, де вже тоді багато хто відзначив хворобливий вигляд політика, а на його руці помітили бинт. У Держдумі РФ заявили, що Лукашенко хворий.