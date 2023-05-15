Вперше після параду у Москві: Лукашенко з'явився на публіці з військовими (фото)

Білоруський диктатор перебинтував ліву руку, а його обличчя — з червоним відтінком. За версією журналістів, диктатор 15 травня працює у центральному командному пункті ВПС.

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Білоруський політик Олександр Лукашенко 15 травня з'явився на публіці – вперше після того, як його бачили 9 травня у Москві на параді перемоги. Фотографію Лукашенка показав пов'язаний із його адміністрацією Telegram-канал "Пул Першого".

"Перший сьогодні працює в центральному командному пункті ВПС та військ ППО", — проінформував канал.

Лукашенко збирається заслухати доповідь про організацію та виконання завдань бойового чергування з протиповітряної оборони.

На опублікованій фотографії видно бинт на лівій руці білоруського диктатора, у соцмережах зазначають, що його обличчя має червоний відтінок.

Пресслужба президента Білорусі не коментувала стан здоров'я Лукашенка та не повідомляла про його робочі плани на найближчий час.

Нагадаємо, що про проблеми зі здоров'ям Лукашенка 14 травня говорив перший заступник голови комітету Держдуми Росії у справах країн СНД Костянтин Затулін. Політик розповів, що "нічого надприродного у диктатора немає, і це не ковід".

У пресслужбі Лукашенка 14 травня зазначали, що має щільний розклад і намічено "роботу з документами".

Білоруські опозиційні політики 15 травня припустили, що самопроголошений лідер країни може мати сильну вірусну інфекцію — інфекційно-алергічний міокардит. Лідер опозиції Світлана Тихановська того дня заявила про готовність до будь-якого сценарію, у тому числі повернення Білорусі до демократії.