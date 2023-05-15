У Лукашенка проблеми із серцем: опозиція Білорусі назвала можливий діагноз президента

За даними опозиціонерів, передбачуваний діагноз для президента Білорусі Олександра Лукашенка – інфекційно-алергічний міокардит.

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Опозиційні сили у Білорусі висунули ймовірний діагноз для самопроголошеного президента країни Олександра Лукашенка – сильна вірусна інфекція. Про це повідомляє видання Euroradio.

За даними Народного антикризового управління, передбачуваний діагноз для Лукашенка – інфекційно-алергічний міокардит.

"За деякими відомостями, які надходять до НАУ, у Лукашенка інфекційно-алергічний міокардит", — заявив представник кабінету з транзиту влади Павло Латушко.

Також нездужання самопроголошеного президента прокоментувала і лідерка білоруських демсил Світлана Тихановська.

"Ми маємо бути добре підготовлені до кожного сценарію. Повернути Білорусь на шлях демократії і не допустити втручання Росії", — заявила вона.

Зазначимо, що інфекційно-алергічний міокардит – це запальне захворювання серцевого м'яза, спричинене інфекцією. Симптомами цього захворювання можуть бути задишка, втома, прискорене серцебиття, біль у грудях та помірний біль у суглобах.

Нагадаємо, що 15 травня прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував чутки про стан здоров'я президента Білорусі Олександра Лукашенка, заявивши, що у Кремлі немає жодних відомостей про проблеми зі здоров'ям білоруського лідера.

14 травня у Білорусі відзначали день офіційної державної символіки, і Лукашенко знову на людях не з'явився. Привітання від президента було опубліковано на сайті президента РБ, але на церемонії прочитав його прем'єр-міністр Роман Головченко.

Того ж дня, за неофіційною інформацією прес-служби глави Білорусі, стало відомо, що президент не з'являється на публіці, бо має "щільний розклад", у тому числі "роботу з документами".