Все-таки хворий: у Путіна розкрили деталі про стан здоров'я Лукашенка

За словами одного з представників Держдуми РФ, Лукашенко просто захворів, але не на щось надприродне. Тому він, швидше за все, потребує відпочинку.

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У понеділок, 15 травня, речник президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував чутки про стан здоров'я президента Білорусі Олександра Лукашенко, заявивши, що в Кремлі не мають жодних відомостей про проблеми зі здоров'ям білоруського лідера. Про це повідомляє російське видання НСН.

Він зазначив, що Мінськ не повідомляв про жодні проблеми зі здоров'ям президента.

"Ми вважаємо, що дуже важливо саме орієнтуватися на офіційну інформацію", — зазначив представник Кремля.

При цьому, того ж дня перший заступник голови комітету Держдуми РФ у справах СНД Костянтин Затулін заявив, що президент Білорусі Олександр Лукашенко захворів, але не на ковід.

"Там нічого такого надприродного немає, це не ковід. Просто людина захворіла. Незважаючи на те, що людина захворіла, вона вважала своїм обов'язком приїхати до Москви, а потім увечері того ж дня проводити заходи в Мінську. Напевно, потребує певного відпочинку — ось і все", — зазначив Затулін.

Що відомо про стан Лукашенка

Президент Білорусі Олександр Лукашенко востаннє з'явився на публіці 9 травня у Москві на параді перемоги. За інформацією ЗМІ, білоруський політик не зміг пройти 300 метрів, щоб покласти вінок до могили Невідомого солдата. Також він не був присутнім на обіді разом з президентом РФ Володимиром Путіним і поспішно відлетів назад до Мінська.

Пресслужба президента Білорусі ніяк не прокоментувала стан здоров'я Лукашенка і чому він не був присутній на обіді.

"Його безрадісний вид на трибуні і під час особистої зустрічі з Путіним дають підстави думати, що він був змушений летіти до Москви нездоровим", — припустили журналісти одного з білоруських видань.

14 травня у Білорусі відзначали день офіційної державної символіки, і Лукашенко знову на людях не з'явився. Привітання від президента було опубліковано на сайті президента РБ, але на церемонії прочитав його прем'єр-міністр Роман Головченко.

Того ж дня, за неофіційною інформацією пресслужби голови Білорусі, стало відомо, що президент не з'являється на публіці, бо має "щільний розклад", у тому числі "роботу з документами".

Нагадаємо, журналісти звернули увагу на нездоровий вигляд Лукашенка та його нездатність дійти пішки до Олександрівського саду.