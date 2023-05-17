Путін може використати "хворобу" Лукашенко та прибрати його, — експерт (відео)

За словами політтехнолога Бориса Тизенгаузена, після загибелі політика у Білорусі розпочнеться зміна режиму за підтримки місцевих жителів, проте у Кремлі вже передбачали такий сценарій.

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Світу потрібно готуватися до того, що білоруського політика Олександра Лукашенка невдовзі може не стати і президент РФ Володимир Путін ніколи не проґавить такої можливості. Про це заявив у коментарі 24 каналу політтехнолог Борис Тизенгаузен.

За його словами, Олександр Лукашенко має серйозні проблеми зі здоров'ям і почалося це ще задовго до візиту до Москви на День Перемоги, де його визнали просто хворим. Тепер потрібно бути готовим до будь-якого повороту подій.

Політика з Білорусі може різко не стати, і тоді за підтримки безпосередньо місцевих жителів почнеться зміна режиму. Але, мабуть, такий варіант російський президент також передбачав.

"Він чудово розуміє, що більш слухняний ставленик, ніж Лукашенко, йому дуже необхідний. Давайте прямо: в один із складних моментів він міг сказати: "Так, давайте все сюди – "Шахеди", ракети – я з Білорусі даватиму добро на обстріл.. Київська область – взагалі за секунди долітатимуть ракети!", — йдеться у повідомленні.

На війну з Україною Олександр Лукашенко не пішов, бо розуміє, що Володимир Путін програє, а це спричинить санкції. Політик продовжує слухати російського президента, приїжджає хворим до Москви, наслідує у всьому, проте треба бути готовими до всіх сценаріїв.

"Я впевнений, що Путін готовий ввести частину військ до Білорусі, щоб військовим шляхом перехопити режим після смерті Лукашенка. Про це треба думати, і стан здоров'я Лукашенка дає все більше приводів", – підсумував політтехнолог Борис Тізенгаузен.

Нагадаємо, 16 травня повідомлялося, що нардеп Шевченка, який їздив до Лукашенка, допоміг ГУР зупинити обстріли з Білорусі. За словами глави розвідки Кирила Буданова, Путін уже не розраховує залучити сусідню "союзну державу" у війну.

14 травня говорив перший заступник голови комітету Держдуми Росії у справах країн СНД Костянтин Затулін, розповів про проблеми зі здоров'ям у Олександра Лукашенка. Політик розповів, що "нічого надприродного у диктатора немає, і це не ковід".