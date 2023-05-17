Путин может использовать "болезнь" Лукашенко и убрать его, — эксперт (видео)

По словам политтехнолога Бориса Тизенгаузена, после гибели политика в Беларуси начнется смена режима при поддержке местных жителей, однако в Кремле уже предвидели такой сценарий.

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Миру нужно готовиться к тому, что белорусского политика Александра Лукашенко вскоре может не стать и президент РФ Владимир Путин никогда не упустит такой возможности. Об этом заявил в комментарии 24 каналу политтехнолог Борис Тизенгаузен.

По его словам, Александр Лукашенко имеет серьезные проблемы со здоровьем и началось это еще задолго до визита в Москву на День Победы, где его сочли за просто больного. Теперь нужно быть готовым к любому повороту событий.

Политика из Беларуси может резко не стать, и тогда, при поддержке непосредственно местных жителей, начнется изменение режима. Но, по всей видимости такой вариант российский президент также предвидел.

"Он прекрасно понимает, что более послушный ставленник, чем Лукашенко, ему очень необходим. Давайте прямо: в один из сложных моментов он мог сказать: "Да, давайте все сюда – "Шахеды", ракеты – я буду из Беларуси давать добро на обстрел. Киевская область – вообще за секунды будут долетать ракеты!", — говорится в сообщении.

На войну с Украиной Александр Лукашенко не пошел, так как понимает, что Владимир Путин проиграет, а это повлечет за собой санкции. Политик продолжает слушать российского президента, приезжает больным в Москву, подражает во всем, однако нужно быть готовыми ко всем сценариям.

"Я уверен, что Путин готов ввести часть войск в Беларусь, чтобы военным путем перехватить режим после смерти Лукашенко. Об этом нужно думать, и состояние здоровья Лукашенко дает все больше поводов", – подытожил политтехнолог Борис Тизенгаузен.

Напомним, 16 мая сообщалось, что ездивший к Лукашенко нардеп Шевченко помог ГУР остановить обстрелы из Беларуси. По словам главы разведки Кирилла Буданова, Путин уже не рассчитывает вовлечь соседнее "союзное государство" в войну.

14 мая говорил первый замглавы комитета Госдумы России по делам стран СНГ Константин Затулин рассказал о проблемах со здоровьем у Александра Лукашенко. Политик рассказал, что "ничего сверхъестественного у диктатора нет и это не ковид".