Китай переконує Захід змиритися з "новими територіями" Росії, – WSJ

Спецпредставник КНР, за інформацією журналістів, дав сигнал про те, що союзники США в Європі повинні закликати Київ до негайного припинення вогню, залишивши РФ окуповані українські території.

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Лі Хуей, спеціальний представник КНР у справах Євразії, спеціальний представник КНР з врегулювання російсько-українського конфлікту нібито оголосив союзникам України позицію Пекіна щодо загарбаних Росією територій. Про це 26 травня інформує Wall Street Journal.

Спецпредставник був відправлений для просування мирного плану Китаю щодо України. Він наче надіслав чіткий сигнал, який засвідчує те, що союзники США в Європі повинні відстоювати свою незалежність і закликати до негайного припинення вогню, залишивши Росії у володінні ті частини її меншого сусіда, які вона зараз окуповує. Видання у свої публікації посилається на слова західних чиновників, знайомих з ходом перемовин у столицях по всьому континенту.

Саме таку позицію нібито Лі Хуей озвучує у країнах Європи, де йому довелося побувати. Дипломат відвідав Київ, Варшаву, Париж, Берлін, Брюссель, Москву.

Хто такий Лі Хуей

Лі Хуей – китайський дипломат з багаторічним досвідом роботи. З 2019 року він є спеціальний представник КНР у справах Євразії. У 2023 році отримав посаду спецпредставника Китаю з врегулювання російсько-українського конфлікту. Тривалий час він працював у посольствах СРСР, Казахстану, Росії. За час роботи в Росії китайський дипломат отримав дві державні нагороди, одну з них — "Орден дружби" — у 2019 році вручив особисто президент Володимир Путін у травні 2019 року.

Нагадаємо, 18 травня пресслужба Міністерства закордонних справ КНР повідомила, що під час офіційного візиту до Києва Лі Хуей заявив про готовність Пекіна до створення умов для припинення конфлікту. Він наголосив на тому, що панацеї для вирішення українського конфлікту немає, сторони мають накопичувати взаємну довіру та створювати умови для припинення війни.

Також 17 травня Лі Хуей та Дмитро Кулеба мали обговорити мирний план Пекіна. Проте головний дипломат України одразу наголосив, що Київ не погодиться ні на втрати своїх територій, ні на заморожування війни з Росією.