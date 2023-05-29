Вывозили тела грузовиками: в горсовете Мариуполя рассказали детали ударов по ВС РФ

По информации советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, попадания были не только по складам БК, но и по центру управления оккупантов.

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В Донецкой области вечером 28 мая в населенных пунктах Юрьевка и Никольское неподалеку оккупированного Мариуполя прогремели взрывы. После этого туда понеслись скорые, которые всю ночь возили оттуда убитых, раненых и уцелевших российский вояк. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"В течение всей ночи россияне вывозили убитых, раненых и остатки пока живой силы с места попадания в Юрьевку. "Уралами" и "КамАЗами" — карет скорой оказалось катастрофически недостаточно. Поражен был не только состав БК, большое количество техники и центр управления. Здесь размещались системы обеспечения связи и РЭБ", — рассказал Андрющенко.

По его словам, россиянам определенным образом удалось скрыть поражение в Никольском от широкого обсуждения в пабликах. Впрочем, и там зафиксирована гибель оккупантов.

В городском совете Мариуполя отметили, что количество ударов по базированию российских оккупантов на Мариупольском направлении увеличивается.

"По предварительным данным, были нанесены удары в Юрьевке, Никольском и Урзуфе. Здесь размещаются склады БК и базы россиян. Недавно эти населенные пункты оккупанты считали тыловыми, но ситуация меняется", — говорится в сообщении.

В местных пабликах сообщалось, что была зафиксирована работа ПВО оккупантов, но было и несколько "пропущенных", в частности, в Никольском. Там слышали не менее 8 взрывов. Также взрывы слышали и в самом Мариуполе.

Напомним, что в районе оккупированного Мариуполя Донецкой области вечер 28 мая был "взрывным". Прилеты по местам расположения ЗС РФ зафиксированы в Юрьевке и Никольском. Раненых оккупантов из Юрьевки и Никольского начали свозить в одну из больниц интенсивной терапии.

Ранее сообщалось, что во время массированной воздушной атаки ВС РФ попали в военный объект в Хмельницкой области, из-за чего были выведены из строя 5 летательных аппаратов.