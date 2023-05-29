Вивозили тіла вантажівками: у міськраді Маріуполя розповіли деталі ударів по ЗС РФ

За інформацією радника міського голови Маріуполя, влучання були не лише в склади БК, а й в центр керування окупантів.

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На Донеччині ввечері 28 травня в населених пунктах Юр'ївка і Нікольське неподалік окупованого Маріуполя пролунали вибухи. Після цього туди помчали швидкі, які протягом усієї ночі возили звідти вбитих, поранених і вцілілих російських вояків. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Протягом всієї ночі росіяни вивозили вбитих, поранених та залишки поки живої сили з місця влучання в Юр’ївці. "Уралами" та "КамАЗами" — карет швидкої виявилось катастрофічно недостатньо. Уражений був не лише склад БК, велика кількість техніки та центр керування. Тут розміщувались системи забезпечення зв’язку та РЕБ", — розповів Андрющенко.

За його словами, росіянам певним чином вдалось приховати ураження в Нікольському від широкого обговорення в пабліках. Втім, і там зафіксовано загибель окупантів.

У міській раді Маріуполя зазначили, що кількість ударів по базуванню російських окупантів на Маріупольському напрямку збільшується.

"За попередніми даними, були завдані удари у Юрʼївці, Нікольському та Урзуфі. Тут розміщуються склади БК та бази росіян. Нещодавно ці населені пункти окупанти вважали тиловими, але ситуація змінюється", — йдеться в повідомленні.

У місцевих пабліках повідомляли, що була зафіксована робота ППО окупантів, але було й кілька "пропущених", зокрема, у Нікольському. Там чули щонайменше 8 вибухів. Також вибухи чули і в самому Маріуполі.

Нагадаємо, що в районі окупованого Маріуполя на Донеччині вечір 28 травня був "вибуховим". Прильоти по місцях розташування окупантів зафіксовані в Юр'ївці та Нікольському. Поранених окупантів з Юр’ївки та Нікольського почали звозити в одну із лікарень інтенсивної терапії.

Раніше повідомлялося, що під час масованої повітряної атаки ЗС РФ влучили у військовий об'єкт на Хмельниччині, через що було виведено з ладу 5 літальних апаратів.