Причастен к гибели мирных: СБУ задержала бывшего депутата горсовета (фото)

По информации следствия, во время обыска у задержанного, которого обвиняют в корректировке вражеских обстрелов, дома нашли огромное количество запрещенной коммунистической символики. С российскими спеслужбами он вел переписку последние полгода.

Related video

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали бывшего депутата-коммуниста Запорожского городского совета, который наводил ракеты на город. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства 29 мая.

В спецслужбе отмечают, что при помощи информации от наводчика российские оккупанты обстреливали город Запорожье в апреле и мае текущего года. Тогда из-за него погибло 3 человека, было разрушено минимум 30 частных домов и также повреждено одно из промышленных предприятий области.

"По данным следствия, вражеским приспешником оказался ярый сторонник коммунизма, который в 2001 году получил 6 лет тюрьмы за планирование государственного переворота в Украине. После выхода "на свободу" вступил в местную ячейку запрещенной компартии и в 2015 году почти пол года был депутатом Запорожского городского совета", — говорится в сообщении.

Кроме того, он был участником российских организаций "Союз советских офицеров" и "Бессмертный полк".

В конце прошлого года с ним связались сотрудники ФСБ и предложили проводить разведывательно-подрывную деятельность против Украины. Для этого была сформирована собственная сеть, в состав которой вошли "однопартийцы" фигуранта, которые также проживают в городе Запорожье.

С их помощью противник получал всю важную информацию о действующей инфраструктуре и осуществлял удары.

"Затем предатель лично выезжал на местность и проводил скрытую фото- и видеофиксацию украинских объектов. Полученные сведения передавал РФ для подготовки воздушных атак по территории региона. После вражеских ударов злоумышленник "отчитывался" об их последствиях в ФСБ", — говорится в сообщении.

Во время обысков у него изъяли мобильные телефоны, которые использовались для общения со спецслужбами, а также огромное количество вражеской запрещенной коммунистической символики.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

В Запорожье задержали бывшего депутата, который сотрудничал с ФСБ Фото: СБУ В Запорожье задержали бывшего депутата, который сотрудничал с ФСБ Фото: СБУ В Запорожье задержали бывшего депутата, который сотрудничал с ФСБ Фото: СБУ В Запорожье задержали бывшего депутата, который сотрудничал с ФСБ Фото: СБУ В Запорожье задержали бывшего депутата, который сотрудничал с ФСБ Фото: СБУ

Напомним, 12 мая в СБУ сообщили, что в Краматорске Донецкой области взяли с поличным двух вражеских информаторов, наводивших российские ракеты на локации украинских военных.