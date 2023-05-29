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Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины

Причастен к гибели мирных: СБУ задержала бывшего депутата горсовета (фото)

СБУ, Запорожье, коллаборант, наводчик, ФСБ, спецслужбы, российские оккупанты, обстрелы городов Украины
Фото: СБУ | В Запорожье задержали бывшего депутата, который сотрудничал с ФСБ

По информации следствия, во время обыска у задержанного, которого обвиняют в корректировке вражеских обстрелов, дома нашли огромное количество запрещенной коммунистической символики. С российскими спеслужбами он вел переписку последние полгода.

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Сотрудники Службы безопасности Украины задержали бывшего депутата-коммуниста Запорожского городского совета, который наводил ракеты на город. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства 29 мая.

В спецслужбе отмечают, что при помощи информации от наводчика российские оккупанты обстреливали город Запорожье в апреле и мае текущего года. Тогда из-за него погибло 3 человека, было разрушено минимум 30 частных домов и также повреждено одно из промышленных предприятий области.

"По данным следствия, вражеским приспешником оказался ярый сторонник коммунизма, который в 2001 году получил 6 лет тюрьмы за планирование государственного переворота в Украине. После выхода "на свободу" вступил в местную ячейку запрещенной компартии и в 2015 году почти пол года был депутатом Запорожского городского совета", — говорится в сообщении.

Кроме того, он был участником российских организаций "Союз советских офицеров" и "Бессмертный полк".

В конце прошлого года с ним связались сотрудники ФСБ и предложили проводить разведывательно-подрывную деятельность против Украины. Для этого была сформирована собственная сеть, в состав которой вошли "однопартийцы" фигуранта, которые также проживают в городе Запорожье.

С их помощью противник получал всю важную информацию о действующей инфраструктуре и осуществлял удары.

"Затем предатель лично выезжал на местность и проводил скрытую фото- и видеофиксацию украинских объектов. Полученные сведения передавал РФ для подготовки воздушных атак по территории региона. После вражеских ударов злоумышленник "отчитывался" об их последствиях в ФСБ", — говорится в сообщении.

Во время обысков у него изъяли мобильные телефоны, которые использовались для общения со спецслужбами, а также огромное количество вражеской запрещенной коммунистической символики.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

СБУ, Запорожье, коллаборант, наводчик, ФСБ, спецслужбы, российские оккупанты, обстрелы городов Украины Fullscreen
В Запорожье задержали бывшего депутата, который сотрудничал с ФСБ
Фото: СБУ
СБУ, Запорожье, коллаборант, наводчик, ФСБ, спецслужбы, российские оккупанты, обстрелы городов Украины Fullscreen
В Запорожье задержали бывшего депутата, который сотрудничал с ФСБ
Фото: СБУ
СБУ, Запорожье, коллаборант, наводчик, ФСБ, спецслужбы, российские оккупанты, обстрелы городов Украины Fullscreen
В Запорожье задержали бывшего депутата, который сотрудничал с ФСБ
Фото: СБУ
В Запорожье задержали бывшего депутата, который сотрудничал с ФСБ Fullscreen
В Запорожье задержали бывшего депутата, который сотрудничал с ФСБ
Фото: СБУ
СБУ, Запорожье, коллаборант, наводчик, ФСБ, спецслужбы, российские оккупанты, обстрелы городов Украины Fullscreen
В Запорожье задержали бывшего депутата, который сотрудничал с ФСБ
Фото: СБУ
СБУ, Запорожье, коллаборант, наводчик, ФСБ, спецслужбы, российские оккупанты, обстрелы городов Украины
СБУ, Запорожье, коллаборант, наводчик, ФСБ, спецслужбы, российские оккупанты, обстрелы городов Украины
СБУ, Запорожье, коллаборант, наводчик, ФСБ, спецслужбы, российские оккупанты, обстрелы городов Украины
В Запорожье задержали бывшего депутата, который сотрудничал с ФСБ
СБУ, Запорожье, коллаборант, наводчик, ФСБ, спецслужбы, российские оккупанты, обстрелы городов Украины

Напомним, 12 мая в СБУ сообщили, что в Краматорске Донецкой области взяли с поличным двух вражеских информаторов, наводивших российские ракеты на локации украинских военных.