"Враг пытается усилиться, а продвижение на флангах приостановилось": Маляр о ситуации в Бахмуте

На Бахмутском направлении снизилась интенсивность вражеских наступлений из-за замены "вагнеровцев" регулярной армией РФ, в то же время интенсивность вражеских артиллерийских обстрелов не уменьшилась.

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Силы обороны контролируют окрестности Бахмута в юго-западной части города в районе "Самолет", а ППК "Вагнер" выводит своих наемников. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 29 мая.

"Интенсивность наступательных действий врага существенно снизилась, поскольку он производит замену войск с "вагнеровцев" на регулярные подразделения и пытается стабилизировать оборону на этом направлении. Наши войска своими действиями ощутимо усложняют врагу этот процесс. В то же время интенсивность вражеских артиллерийских обстрелов не уменьшилась",

По информации Минобороны, на севере пригорода Бахмута также происходит замена вражеских подразделений, а в южной части города враг предпринимает попытки усилиться и нарастить армейские подразделения.

"Продвижение на флангах по состоянию на вчера и сегодня утром не осуществляется в связи с выполнением других задач", — отметила Маляр.

Напомним, что частная военная компания "Вагнер" почти отсутствует в Бахмуте. Практически все члены группировки были уничтожены во время боев за Бахмут.

Ранее сообщалось, что выпады Евгения Пригожина в адрес Владимира Путина и Минобороны РФ могут свидетельствовать о том, что он разочарован тем, что не получил определенную обещанную компенсацию за свою "победу" в битве за Бахмут.