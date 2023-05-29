"Вагнера" практически нет: военный рассказал о ликвидации наемников Пригожина в Бахмуте

По данным командира "Грузинского национального легиона" Мамука Мамулашвили, те люди, которых "повар Путина" показывает при включениях, и есть та "оставшаяся часть Вагнера, которая все еще жива". Остальные — погибли в ходе сражений за Бахмут.

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В настоящее время частная военная компания "Вагнер" практически отсутствует в Бахмуте. Практически все члены группировки были уничтожены в ходе боев за Бахмут. Об этом в эфире "Киев 24" рассказал основатель и командир "Грузинского национального легиона" Мамука Мамулашвили.

"Я думаю, группировки "Вагнера" практически нет. И Бахмут сыграл огромную роль для того, чтобы группировка "Вагнера" была уничтожена", — сказал Мамулашвили.

По заявлению Мамулашвили, те люди, которых Пригожин представляет, являются оставшейся частью ЧВК "Вагнер", которая все еще активна. Также он отметил, что ситуация на фронте продолжает быть напряженной и военные действия продолжаются.

"На Бахмутском направлении в основном работает наша артиллерия. На других участках фронта идут контактные бои", — сообщил военный.

Напомним, что по словам главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, за все время полномасштабной войны в Украине погибли только 20 тысяч его наемников. Половина погибших – это заключенные.

Силы обороны Украины продолжают наступательные действия в районе Бахмута. В течение 26 мая украинские защитники смогли продвинуться еще на 450 метров.