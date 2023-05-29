"Вагнера" практично немає: військовий розповів про ліквідацію найманців Пригожина у Бахмуті

За даними командира "Грузинського національного легіону" Мамука Мамулашвілі, ті люди, яких "кухар Путіна" показує при ввімкненнях, і є та "частина Вагнера, яка все ще жива". Інші загинули в процесі битв за Бахмут.

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Наразі приватна військова компанія "Вагнер" практично відсутня у Бахмуті. Практично всіх членів угруповання було знищено під час боїв за Бахмут. Про це в ефірі "Київ 24" розповів засновник та командир "Грузинського національного легіону" Мамука Мамулашвілі.

"Я думаю, угруповання "Вагнера" практично немає. І Бахмут відіграв величезну роль для того, щоб угруповання "Вагнера" було знищено", — сказав Мамулашвілі.

За заявою Мамулашвілі, ті люди, яких Пригожин представляє, є частиною ПВК "Вагнер", що залишилася, яка все ще активна. Також він зазначив, що ситуація на фронті продовжує бути напруженою і воєнні дії продовжуються.

"На Бахмутському напрямку переважно працює наша артилерія. На інших ділянках фронту йдуть контактні бої", — повідомив військовий.

Нагадаємо, що за словами голови ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, за весь час повномасштабної війни в Україні загинули лише 20 тисяч його найманців. Половина загиблих – це ув'язнені.

Сили оборони України продовжують наступальні дії у районі Бахмута. Протягом 26 травня українські захисники спромоглися просунутися ще на 450 метрів.