"Серьезные истории": в ГУР МО назвали последствия краха режима Путина (видео)

Представитель разведки Андрей Юсов считает, что как только в РФ сменится руководство — необычные процессы начнут происходит и за пределами Кремля. В частности, речь идет о странах постсоветского пространства.

Related video

Крах режима президента РФ Владимира Путина может привести к серьезным последствиям и в других странах. Такое мнение в интервью телеканалу "Мы — Украина" озвучил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов 28 мая.

По его словам, как только глава Кремля по любым причинам покинет свой пост, начнутся другие процессы, которые изменят мир. В частности речь идет о тех странах, которые в свое время входили в состав СССР.

"Последствия краха режима Путина будут иметь серьезные истории и продолжения для многих территорий, прежде всего – постсоветского пространства. Не только внутри России, но и за ее пределами также", — говорится в сообщении.

Отдельно Андрей Юсов высказался об угрозах Кремля разместить ядерное оружие на территории Беларуси. В разведке считают, что до этого не дойдет и сейчас Владимир Путин попросту использует шантаж.

Но при этом, даже размещение ядерного оружия на территории Беларуси ничего не изменит для Украины и безопасности европейского континента.

"Ядерной кнопки у Беларуси не будет, Путин продолжает свой шантаж. Глобально для Украины и безопасности в европейском масштабе это ничего не меняет. Режим Путина пытается прибегать к новым формам ядерного шантажа, выходит не очень хорошо. Давно уже никто не боится и какого-то серьезного эффекта это не имеет", – продолжил представитель ГУР МО.

Напомним, 28 мая сообщалось, что Александр Лукашенко призвал другие страны вступать в "Союзное государство". По его словам, это позволило бы всем желающем завладеть ядерным оружием. У "любителей" Кремля появился уникальный шанс для объединения, как отметил далее политик.