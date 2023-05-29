"Способны обходить российскую ПВО": военный обозреватель группы ИС оценил ракеты Taurus (видео)

Ракеты Taurus способны лететь на сверхнизких высотах, что позволяет обходить даже современные системы, которые использует РФ, например С-400.

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Ракеты Taurus, которые Украине может передать Германия, способны обходить российскую ПВО. Об этом заявил Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление", в программе "Линия фронта".

Он отметил, что это фактически аналог ракет Storm Shadow. Такие ракеты летят на сверхнизких высотах, что предпочитает им современные комплексы, которые использует РФ, в частности С-400.

"Работа на сверхнизких высотах позволяет им обходить противовоздушную оборону той системы, которую используют российские оккупанты", – отметил аналитик.

У такой ракеты, по его словам, сверхнизкая высота полета позволяет обходить российскую ПВО. Ракеты Taurus способны лететь на высоте 30 метров над поверхностью. Он также отметил, что российская система С-400 способна противодействовать такому оружию, которое фиксируется только на высоте 40 метров.

"Эта ракета по зоне досягаемости российского ПВО", – добавил Коваленко.

Вероятность того, что российские ЗРК собьют такую ракету, очень низка. По его мнению, в Украину поступит экспортная версия Taurus. Ее дальность может составлять от 250 до 300 км.

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Характеристики ракеты Taurus

Специалисты корпорации MBDA, создавшие Storm Shadow и французскую SCALP-EG, являются разработчиками крылатой ракеты Taurus KEPD 350. В случае с Taurus KEPD 350 характеристики выглядят так: стартовая масса – 1360 кг, из которых 481 кг – тандемная бетонобойная боевая. Ее назначение – поражение как укрепленных, так и плоскостных целей, как, например, аэродромы или объекты логистической инфраструктуры. Подходящее оружие используется на борту самолетов Tornado, Eurofighter и JAS 39 Gripen.

Напомним, 29 мая военный эксперт Олег Жданов рассказал, что уникальная технология стелс делает ракету Taurus малозаметной для радиолокационных систем противника. Это позволяет использовать ее для поражения защищенных целей.