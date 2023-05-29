"Здатні оминати російську ППО": військовий оглядач групи ІС оцінив ракети Taurus (відео)

Ракети Taurus здатні летіти на наднизьких висотах, що дозволяє оминати навіть сучасні системи, які використовує РФ, наприклад С-400.

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Ракети Taurus, які Україні може передати Німеччина, здатні оминати російську ППО. Про це заявив Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний супротив", в програмі "Лінія фронту".

Він зазначив, що це фактично аналог ракет Storm Shadow. Такі ракети летять на наднизьких висотах, що надає їм перевагу над сучасними комплексами, які використовує РФ, зокрема С-400.

"Робота на наднизьких висотах дозволяє їм оминати протиповітряну оборону тієї системи, яку використовують російські окупанти", – зазначив аналітик.

У такої ракети, з його слів, наднизька висота польоту дозволяє оминати російську ППО. Ракети Taurus здатні летіти на висоті 30 метрів над поверхнею. Він також зауважив, що російська система С-400 здатна протидіяти проти такої зброї, яка фіксується лише на висоті 40 метрів.

"Ця ракета за зоною досяжності російської ППО", – додав Коваленко.

Ймовірність того, що російські ЗРК зіб'ють таку ракету, дуже низька. На його думку, до України надійде експортна версія Taurus. Її дальність може становити від 250 до 300 км.

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Характеристики ракети Taurus

Фахівці корпорації MBDA, які створили Storm Shadow та французьку SCALP-EG, є розробниками крилатої ракети Taurus KEPD 350. У випадку з Taurus KEPD 350 характеристики виглядають так: стартова маса – 1360 кг, із яких 481 кг – тандемна бетонобійна бойова частина MEPHISTO. Її призначення – ураження як укріплених, так і площинних цілей, як то, наприклад аеродроми чи об’єкти логістичної інфраструктури. Відповідна зброя використовується на борту літаків Tornado, Eurofighter та JAS 39 Gripen.

Нагадаємо, 29 травня військовий експерт Олег Жданов розповів, що унікальна технологія стелс робить ракету Taurus малопомітною для радіолокаційних систем супротивника. Це дозволяє застосовувати її для ураження захищених цілей.