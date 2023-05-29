"До Москви долетить": експерт оцінив ефективність далекобійних ракет Taurus (відео)

За словами Олега Жданова, унікальна технологія стелс робить ракету Taurus малопомітною для радіолокаційних систем супротивника, що дозволяє застосовувати її для ураження захищених цілей.

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Військовий експерт Олег Жданов оцінив можливості отримання Україною запрошених у Німеччини далекобійних ракет Taurus та ефективність їх застосування для ЗСУ. Про це він розповів підписникам на своєму офіційному Youtube-каналі.

"Міністерство оборони ФРН підтвердило отримання офіційного запиту від України на отримання далекобійних ракет Taurus. Це ракети повітряного базування, аналоги ракет Storm Shadow. Ракета має 400 кілограмову головну частину і летить більш ніж на 500 кілометрів. Як зазначають деякі оглядачі, до Москви така ракета дістане", — заявив Жданов.

Він зазначив, що ракета Taurus вважається дуже ефективною проти захищених цілей, таких як командні пункти, бункери та склади з боєприпасами. Оскільки вона виконана із застосуванням технологій стелс, що робить її малопомітною та дає можливість летіти низько.

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"Storm Shadow практично повністю повторює рельєф місцевості і буквально крадеться по землі. Вона майже непомітна для радіолокаційних систем, а корпус, виконаний за унікальною технологією стелс, робить ракету майже невидимою. Я так розумію, що Taurus може летіти вище, але теж відноситься до малопомітного класу ракет.", — зазначив Жданов.

Нагадаємо, 27 травня, за інформацією видання Bild з посиланням на прессекретаря Міноборони ФРН, стало відомо, що Україна запросила у Німеччини постачання крилатих ракет Taurus. Однак у міністерстві не надали подробиць, скільки саме ракет запросив Київ у Берліна.

Раніше Фокус описав історію створення та модифікацій ракет TAURUS KEPD 350 та можливості їх ефективного застосування проти російських окупантів.