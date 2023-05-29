"Как битва за Сталинград": военные и аналитики рассказали, что происходит в Бахмуте сейчас

Американские военные аналитики отмечают, что, хотя Бахмут и был опустошен тяжелыми боями, но пока ни одна из сторон конфликта не получила от битвы за город выгоды. В Центре стратегических и международных исследований (США) отмечают, что РФ в скором времени может утратить контроль над городом.

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Несмотря на то, что РФ сейчас практически полностью контролирует Бахмут, ее военные могут оказаться в ловушке из-за стратегических просчетов руководства. Об этом речь идет в материале The Wall Street Journal, который был опубликован в понедельник, 29 мая.

Старший советник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Марк Канчиан, с которым поговорили журналисты медиа, сравнил битву за Бахмут с битвой за Сталинград во время Второй мировой войны.

"Бахмут похож на Сталинград, потому что он приобрел символическое значение, выходящее далеко за рамки его стратегического значения", — сказал эксперт.

По словам советника Центра, победа в Бахмуте дала России возможность продемонстрировать свои усилия после нескольких месяцев без каких-либо значимых результатов. Однако может случиться так, что ВС РФ не извлекут из этого даже малой выгоды.

"Стоила ли того цена, которую каждая из сторон заплатила за город, определит следующий этап войны", — подчеркнул Марк Канчиан.

СМИ приводит также слова командира батальона 3-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Дмитрия Кухарчука.

"Да, они получили почти весь город, но какой ценой", — сказал военный.

Командир считает, что последующие контратаки не позволяют российским силам перегруппироваться или развернуться в другом месте.

Напомним, 29 мая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила о том, что в районе Бахмута противник пытается усилиться, а продвижение на флангах приостановилось. Кроме того снизилась интенсивность вражеских наступлений из-за замены "вагнеровцев" регулярной армией РФ, в то же время интенсивность вражеских артиллерийских обстрелов не уменьшилась.

Кроме того основатель и командир "Грузинского национального легиона" Мамука Мамулашвили рассказал о ликвидации наемников Пригожина в Бахмуте. По его словам, те люди, которых "повар Путина" показывает при включениях, и есть та оставшаяся часть живых. Остальные наемники ЧВК "Вагнер" были уничтожены.