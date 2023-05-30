Путин подписал закон о выходе из ДОВСЕ: что это значит на практике, — эксперты

Выход России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе, равно как и ее выход из ключевых договоров по безопасности, возвращает уровень безопасности на континенте эпохи Холодной войны.

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Президент РФ Владимир Путин 29 мая подписал закон о денонсации Россией Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). И хотя Москва приостановила участие в Договоре еще с 11 марта 2015 года, с юридической точки зрения продолжала в нем оставаться. О том как практически отразится этот шаг Москвы на общую ситуацию безопасности в Европе рассказали польские эксперты из Defence 24.

История подписания Договора

Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан 19 ноября 1990 года между 16 государствами-членами НАТО и 6 странами Варшавского договора. Он был призван наложить ограничения на основные системы вооружений, которые могут быть развернуты бывшими членами НАТО и бывшего Варшавского договора между Уралом и Атлантикой.

В Договоре было указано, что на подконтрольной территории не может быть размещены более 40 тысяч танков, 40 тысяч артиллерийских систем, 60 тысяч БМП и другой бронированной техники, 13,6 тысячи самолетов и 4 тысячи ударных вертолетов. При этом такое количество вооружений делилось строго пополам между двумя сторонами подписантами.

После очередной волны расширения НАТО в 2004 году и непосредственно перед вторжением в Грузию, Россия в 2007 году приостановила свое участие в ДОВСЕ. Тогда Путин прокомментировал решение тем, что это сделано в связи "с исключительными обстоятельствами". В пояснительной записке говорилось, что РФ приостановила действие ДОВСЕ до тех пор, пока НАТО не ратифицируют Соглашение об адаптации ДОВСЕ, подписанное в Стамбуле в 1999 году.

Выход РФ из ДОВСЕ — что это значит?

Эксперты отметили, что что ДОВСЕ, к которому привязаны и многие государства, был настолько фундаментальным для европейского режима контроля над вооружениями, что был включен в Государственный акт Россия-НАТО.

"На практике это означает, что архитектура контроля над вооружениями с участием России демонтируется Москвой. Вопрос в том, каким будет ответ НАТО и США. Задача здесь будет заключаться, с одной стороны, в сохранении сплоченности Альянса, а с другой стороны, в создании адекватного оперативного потенциала", — отметили польские эксперты.

Украинские обозреватели Defence Express пишут, что с практической точки зрения денонсация РФ Договора ничего не меняет, так как Кремль фактически не выполнял его условий в течение 16 лет. Однако подписанный Путиным закон дополняет общую картину выхода РФ из ключевых договоров по безопасности, включая:

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности — выход 2 февраля 2019 году;

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) — приостановление 21 февраля 2023 года;

Договор об обычных вооруженных силах в Европе — выход 29 мая 2023 года;

Теперь Москва юридически не имеет обязательств относительно размещения ракет малой и средней дальности, а также размещения контингентов ВС РФ на европейской части континента.

"Вместе с прекращением действия договора о противоракетной обороне в 2001 году, все это возвращает ситуацию с безопасностью в международно-правовом поле на уровень наиболее угрожающей фазы Холодной войны образца 70-х годов", — подытожили украинские обозреватели.

Напомним, 16 мая замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал выход РФ из ДОВСЕ. По его словам, это соглашение давно утратило актуальность, и теперь Россия будет размещать оружия там, где пожелает.