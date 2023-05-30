Спутниковые войны: США готовы сражаться в космосе, если возникнет необходимость, — генерал

Джесси Морхаус из Космического командования США отметил, что спутниковая связь играет значительную роль в военной сфере. Поэтому практика атаковать спутниковые группировки противника в будущем станет нормальной.

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Соединенные Штаты готовы воевать в космосе, и для этого были разработаны технологии нейтрализации спутников потенциального противника, коими являются Россия и Китай. Бригадный генерал Джесси Морхаус из Космического командования США заявил, что агрессия России и стремление Китая стать доминирующей космической державой к середине века не оставили США никакого выбора, кроме как подготовиться к орбитальным стычкам, пишет The Guardian.

"Соединенные Штаты Америки готовы сражаться сегодня в космосе, если придется. Если кто-то будет угрожать США или любым нашим интересам, включая интересы наших союзников и партнеров, с которыми у нас заключены договоры о взаимной оборонной поддержке, мы готовы сражаться сегодня ночью", — заявил Морхаус.

В связи с заявлениями военного обозреватели отметили, что спутники играют значительную роль в современном мире, и в частности они имеют огромное значение в военной сфере. Однако чрезмерная зависимость от спутников означает, что они станут объектами атаки противника, и это приведет к катастрофическим последствиям.

Авторы публикации напомнили, что Китай, США, Индия и Россия, провели испытания противоспутникового потенциала, уничтожив собственные спутники ракетами с земли. Но такие действия, которые США запретили в одностороннем порядке в 2022 году, создают огромные облака мусора — они подвергают риску другие спутники в течение десятилетий. В 2021 году, пишут обозреватели, Россия уничтожила свой спутник, в результате чего на орбиту попало 1500 фрагментов.

"Когда вы создаете облако мусора и оно задерживается на орбите на десятилетия, это почти то же самое, что взорвать ядерное оружие у себя на заднем дворе", — пояснил Морхаус.

Что касается Китая, то конструкторы Поднебесной запустили спутник с роботизированной рукой, способной захватывать другие спутники, а также разработал способ размещения взрывчатки в соплах двигателей спутников противника. При этом взрывчатка может оставаться незамеченной в течение длительного времени и при взрыве может сложиться впечатление, что у аппарата просто сломался двигатель.

В связи с этим США продолжат работать разработку противоспутниковых технологий, так как это, по словам американского генерала, лучший способ сдерживания конфликта. Этому также способствует тот факт, что после полномасштабного вторжения в Украину Россия нацелилась на коммерческие спутники Starlink. И хотя у РФ нет такого потенциала, чтобы вывести из строя тысячи спутников Илона Маска, в будущем практика атаковать спутниковые группировки противника станет нормальной.

"Спутниковая связь становится все более распространенной во многих вооруженных силах, и поэтому противодействие ей — это то, в чем заинтересованы многие страны", — подытожил Морхаус.

Ранее сообщалось, что Китай создает кибероружие, способное воздействовать на вражеские спутники во время войны. Обозреватели Financial Times, ссылаясь на секретный отчет разведки США, сообщили, что Китай может лишить американцев преимущества в космической сфере и сделает их спутники бесполезными.