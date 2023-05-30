Пригожин отрицает, что планирует устроить военный переворот в Кремле и сместить Путина

По словам кремлевского "кулинара", военные перевороты устраивают армии, но ЧВК "Вагнер" — совсем не армия. Если некоторые в РФ ожидают революции, то группа наемников призывает к выборочным корректировкам российской системы.

Related video

Предводитель наемников из ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин прокомментировал утверждения о том, что он может планировать военный переворот против российского президента Владимира Путина и использовать для этого "вагнеровцев". Он пояснил, что для этого недостаточно личного состава. Об этом сообщает Newsweek.

Американские журналисты ссылаются на аудиосообщение в Telegram-канале Пригожина, в котором он ответил на обвинения бывшего главаря пророссийских боевиков Игоря Стрелкова-Гиркина. Гиркин утверждал, что Пригожин и его военизированное формирование готовятся устроить переворот в России. Руководитель группы российских наемников сказал, что он очень уважительно относится к Путину.

На днях Гиркин заявил, что словесные атаки Пригожина, адресованные военному руководству, указывают на раскол в элитах, и что Пригожин может этим воспользоваться за счет военной силы, которая выводится из Бахмута.

С его слов, он не планирует устраивать переворот, а военные перевороты устраивают армии, но ЧВК "Вагнер" — это не армия совсем.

Если некоторые в РФ ожидают революции, сказал Пригожин, "Вагнер" призывает к выборочным корректировкам российской системы.

По оценкам "Института исследования войны", Пригожин косвенно намекнул на то, что российский министр обороны Сергей Шойгу может устроить переворот, поскольку у него есть доступ к российским войскам спецназначения.

Напомним, что Пригожин жестко высказался о Минобороны РФ из-за "прилетов" в Москве, при этом в его заявлении изобиловала площадная брань.

Также сообщалось, что пропагандист РФ Владимир Соловьев призвал "разобрать" Киев, Одессу и другие украинские города, призвав к еще "более жестким ударам".