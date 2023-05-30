В Беларуси военные учатся наносить ракетные удары из ракетного комплекса "Искандер-М"

Минобороны Беларуси называет это "контрольным занятием по управлению ракетными ударами".

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В Беларуси начались учения, во время которых военные будут отрабатывать удары ракетными комплексами. Информация об этом была опубликована в официальном Телеграм-канале Министерства обороны Беларуси во вторник, 30 мая.

"В рамках контрольного занятия по управлению ракетными ударами подразделения ракетных войск Вооруженных Сил приступили к выполнению учебно-боевых задач", — говорится в сообщении.

Кроме того в профильном министерстве рассказали, что военные буду учиться наносить ракетные удары оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер-М".

Наносить ракетные удары военные будут как в обычном, так и специальном снаряжении.

Заметим, что расчеты "Искандер-М" в апреле 2023 года прошли переподготовку в российской армии. Белорусские военные изучали "вопросы содержания и применение тактических ядерных боеприпасов", которыми может оснащаться ракетный комплекс.

Напомним, что 25 мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил об ответственности за сохранность ядерного оружия РФ. Диктатор обещал, что диверсанты не проникнут в его страну.

В Минске 25 мая встречались главы Минобороны России и Беларуси Сергей Шойгу и Виктор Хренин. Министры подписали соглашение о размещении в Беларуси нестратегического ядерного оружия.