"Понимает, что Путин не вечен": политические амбиции Пригожина выросли, – политолог

Владелец ЧВК демонстрирует свою лояльность к главе Кремля, иначе останется без финансирования. Впрочем, своими действиями и заявлениями он привлек внимание Z-патриотов, потому почувствовал политические амбиции, считает политолог Владимир Фесенко.

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Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин серьезно обдумывает политическую карьеру. Свои политические амбиции он не афиширует, но, очевидно, он себя раскручивает. Об этом в комментарии 24 канала сказал политолог Владимир Фесенко.

По его мнению, большое интервью Пригожину было фактически его политической программой в стиле футбольной кричалки. Там он обозначил такие тезисы: "Путина слушаюсь, Шойгу — на мыло, Отчизну люблю".

"Пригожин демонстрирует свою лояльность к Путину. Он иначе не может, потому что тогда останется без финансирования. Однако своими действиями и заявлениями он привлек внимание главных Z-патриотов и шовинистов. Поэтому примерно в конце прошлого года он почувствовал политические амбиции. Он их не афиширует, он их опровергает, но очевидно, что он себя раскручивает. Я думаю, что он понимает, что Путин не вечен", – отметил политолог.

Он добавил, что настоящая борьба за власть в России начнется когда с Путиным что-нибудь случится, или он так ослабнет, что не сможет контролировать ситуацию в РФ.

Напомним, что в военной разведке Украины сообщили, что в режиме реального времени отслеживают местонахождение российского президента Владимира Путина и основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Ранее сообщалось, что выпады Пригожина в адрес Путина и Минобороны России могут свидетельствовать о том, что он не получил определенную обещанную компенсацию за свою "победу" в битве за Бахмут.