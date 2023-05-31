"Розуміє, що Путін не вічний": політичні амбіції Пригожина зросли, – політолог

Власник ПВК демонструє свою лояльність до очільника Кремля, бо інакше залишиться без фінансування. Втім, своїми діями і заявами він привернув увагу Z-патріотів, тому відчув політичні амбіції, вважає політолог Володимир Фесенко.

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Очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин серйозно обмірковує політичну кар'єру. Свої політичні амбіції він не афішує, але очевидно, що він себе розкручує. Про це в коментарі 24 каналу сказав політолог Володимир Фесенко.

На його думку, велике інтерв'ю Пригожина було фактично його політичною програмою у стилі футбольної кричалки. Там він означив такі тезиси :"Путіна слухаюся, Шойгу — на мило, Вітчизну люблю".

"Пригожин демонструє свою лояльність до Путіна. Він інакше не може, бо тоді залишиться без фінансування. Однак своїми діями й заявами він привернув увагу головних Z-патріотів і шовіністів. Тому приблизно наприкінці минулого року він відчув політичні амбіції. Він їх не афішує, він їх спростовує, але очевидно, що він себе розкручує. Я думаю, що він розуміє, що Путін не вічний", – зазначив політолог.

Він додав, що справжня боротьба за владу в Росії розпочнеться коли з Путіним щось трапиться, або він так ослабне, що не зможе контролювати ситуацію в РФ.

Нагадаємо, що у військовій розвідці України повідомили, що в режимі реального часу відстежують місцеперебування російського президента Володимира Путіна та засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Раніше повідомлялося, що випади Пригожина на адресу Путіна та Міноборони Росії можуть свідчити про те, що він не отримав певної обіцяної компенсації за свою "перемогу" в битві за Бахмут.