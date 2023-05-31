"Ведут необъявленную войну с РФ": у Путина разразились новыми угрозами в адрес Британии

По мнению экс-президента РФ Дмитрия Медведева, те британские чиновники, которые причастны к военной помощи Украине, могут стать "законными военными целями" для России.

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Военная помощь Лондона в качестве союзника Киева определяет Великобританию как страну, которая ведет необъявленную войну против России. Поэтому те британские граждане, которые "способствуют войне" могут рассматриваться Москвой, как законные военные цели. Об этом заявил заместитель председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, опубликовав 31 мая пост в Twitter.

Слова российского чиновника прозвучали на фоне заявления министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли о том, что Украина "имеет законное право … проецировать силу за пределами своих границ, чтобы подорвать способность РФ проецировать силу на саму Украину". Иными словами глава британской дипломатии считает, что Украины имеет законные военные цели за пределами границы, удары по которым являются частью ее самообороны.

Медведев в связи с этим не упустил возможности обозвать британского дипломата глупцом, прикрыв свое хамство рассуждениями на тему международного права.

"Глупые чиновники Великобритании, нашего извечного врага, должны помнить, что в рамках общепризнанного международного права, регулирующего ведение современной войны, включая Гаагскую и Женевскую конвенции с их дополнительными протоколами, их государство также может быть квалифицировано как находящееся в состоянии войны", — написал Медведев.

Он добавил, что оказанная военная помощь Киеву фактически говорит о том, что против России ведется необъявленная война со стороны Соединенного Королевства. По его словам, в этом случае Москва может считать всех лиц, которые причастны к военной помощи Киеву, законными военными целями.

"Сегодня Великобритания выступает как союзник Украины, оказывая ей военную помощь в виде техники и специалистов, то есть де-факто ведет необъявленную войну против России. В этом случае любой из ее государственных чиновников (как военных, так и гражданских, которые способствуют войне) может рассматриваться как законная военная цель", — завершил российский экс-президент.

Напомним, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 23 мая заявил, что США должны компенсировать России разрушения оккупированных городов. Политик убежден, что Вашингтон должен, в частности, выплатить компенсации за разрушения Бахмута, Мариуполя и других населенных пунктов.