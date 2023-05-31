Никаких успехов за май: Россия уступила ВСУ инициативу на фронте, — британская разведка

По информации Минобороны Британии, Россия не успевает формировать резерв из-за необходимости постоянно закрывать бреши на линии фронта вокруг Бахмута.

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В мае 2023 года Россий прекратила активные действия на некоторых участках фронта и все чаще уступает инициативу украинской армии, отвечая лишь реакцией на атаки партизан и ВСУ. Об этом в среду, 31 мая сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

По информации ведомства, подобная тактика может говорить о том, что российское командование сейчас озадачено вопросом формирования резервных сил и их расположения в тех зонах боевых действий, где Украина потенциально может начать контрнаступление.

Однако все эти действия не приносят необходимого результата в связи с тем, что для заполнения брешей на линии фронта вокруг Бахмута необходимо постоянно отправлять войска.

В британской разведке отметили, что при этом в мае Россия в течение 20 дней наносила массированные удары по городам Украины крылатыми ракетами и дронами-камикадзе с целью уничтожения систем украинской ПВО.

"Россия не добилась больших успехов в своих вероятных целях по нейтрализации усовершенствованной системы ПВО Украины и уничтожению украинских сил контрнаступления. На местах они передислоцировали силы безопасности, чтобы реагировать на атаки партизан на западе России", — указано в сообщении Минобороны Британии.

Напомним, на днях на территорию населенного пункта Сушаны, Брянской области РФ проникла диверсионно-разведывательная группа.

Также напомним, 29 мая командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский анонсировал, что украинские защитники обсудили возможные сценарии деоккупации Украины и готовы к скорым активным действиям.