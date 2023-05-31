"Зачем смеяться?": не стоит недооценивать устаревшую технику РФ в Украине, — Дуда

Расконсервированная техника оккупантов, как отметил польский президент, несмотря на свой возраст остается смертоносной и к этому следует относиться серьезно.

Related video

Российский президент Владимир Путин и его войска продолжают контролировать часть украинских территорий, поэтому рано смеяться над устарелой техникой оккупантов. Об этом 31 мая заявил президент Польши Анджей Дуда во время разговора с с Альмаром Латуром, генеральным директором Dow Jones, издателя The Wall Street Journal.

По его словам, расконсервированная военная техника остается смертоносной, несмотря на ее возраст, поэтому нужно это воспринимать всерьез. Глава Кремля еще не проиграл войну и в Украине на фронте ежедневно гибнут сотни людей, продолжил польский президент.

"Россиян — более 100 миллионов, украинцев — менее 40 миллионов. Уже одна эта разница показывает, кто здесь имеет преимущество. Для россиян человеческая жизнь ничего не значит, для украинцев каждая жизнь на вес золота", — говорится в сообщении.

Российская Федерация остается ядерным государством, которое имеет огромные склады вооружения и проиграют они после того, как войска будут отброшены за международно признанные границы Украины 1991 года. Только после этого, как считает Анджей Дуда, можно будет говорить о том, что Кремль ничего не получил от войны, его план провалился, а имперские амбиции Путина наказаны.

"Зачем смеяться, что Россия выкатывает танки 1960-х годов? Каждый танк весит 50-60 тонн. Если он движется — он раздавливает, независимо от того, современный ли он", — подытожил президент.

Напомним, 17 мая Анджей Дуда заявлял, что Польша передала Украине почти все самолеты МиГ-29, но не будет поставлять F-16. Причина в том, что у Варшавы относительно небольшое количество этого типа авиации.