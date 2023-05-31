Для украинских военных упростили процедуру отправки за границу на лечение: что изменилось

Ранее для этого необходимо было решение консилиума военно-медицинского учреждения, а теперь это решение принимает медучреждение, где защитник лечится.

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Украинские военные смогут отправиться на лечение за границу по упрощенной процедуре. Об этом говорится в постановлении правительства.

Кабмин решил существенно сократить бюрократические процедуры, которые нужны были для отправки защитников и защитниц Украины на лечение за границу.

Согласно документу, для лечения за границей теперь понадобится:

согласие военного или его законного представителя на лечение за границу с согласием на обработку персональных данных;

согласие на обработку и передачу персональных данных учреждениям здравоохранения иностранных государств;

выписка из медицинской карты амбулаторного (стационарного) больного по форме, утвержденной Минздравом;

заключение о необходимости направления на лечение за границу.

Изменения, которые вводит правительства, касаются заключения о необходимости лечения за границей. Если ранее для этого необходимо было решение консилиума военно-медицинского учреждения, то теперь соответствующее заключение самостоятельно формирует медучреждение, где защитник находится на лечении.

Позже его подписывает руководитель учреждения и лечащий врач.

30 мая, Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о доплатах и отпусках для военнослужащих. Теперь этим вопросом будет заниматься правительство.

Напомним, 15 мая сообщалось, что доплаты в 30 тысяч лишают солдат мотивации воевать. Глава Минфина Сергей Марченко отметил, что далеко не каждый в армии находится на передовой. Но после того, как они унормировали систему оплаты, в подразделениях появилось больше мотивации не сидеть в тылу.

В начале мая высшее военное командование Украины попросило Верховную Раду отложить рассмотрение законопроекта № 8312 о возврате доплат военным в 30 тысяч гривен. Законопроект о возврате выплат не учитывает особенностей прохождения службы в разных регионах и сложности боевых задач.