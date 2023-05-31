Эскалация в Афганистане: талибы стягивают танки на границу с Ираном (видео)

На кадрах можно заметить движение колонны танков, американских бронемашин М1117, артиллерии, грузовых автомобилей и другой техники.

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Боевики "Талибана" стянули значительное количество военной техники, в том числе и танки, к пограничному пункту Ислам-Калах на границе с Ираном. 31 мая в сети появились кадры перемещения талибами артиллерийских систем, бронемашин, танков и другой военной технике по территории Афганистана.

На опубликованных кадрах можно заметить движение колонны американских бронемашин М1117, а также грузовых автомобилей, пикапов и другой техники. Как пишет канал 301 Military, иранские пограничники запросили дополнительную поддержку, и на помощь им направляются танки.

"К сожалению, ситуация развивается в негативном ключе. Более того, на границу прибыл высокопоставленный представитель талибов", — говорится в сообщении.

Афганский журналист Таджуден Соруш, который также опубликовал кадры перемещения техники в сторону афгано-иранской границе сообщил, что информации о боевых столкновениях пока не поступала.

Напомним, 28 мая стало известно о перестрелке на границе Ирана и Афганистана в результате которой погибли два иранских пограничника и один представитель талибов. После чего в провинции Нимруз талибы атаковали иранскую пограничную базу и захватили ее.

По данным агентства Reuters, причина возникшего конфликта заключается в доступе к водным ресурсам на границе двух стран. Из-за возникшей засухи власти Ирана обвинили талибов в строительстве плотин на реке и переключении водных потоков.