Ескалація в Афганістані: таліби стягують танки на кордон з Іраном (відео)

На кадрах можна побачити рух колони танків, американських бронемашин М1117, артилерії, вантажних автомобілів та іншої техніки.

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Бойовики "Талібану" стягнули значну кількість військової техніки, зокрема й танки, до прикордонного пункту Іслам-Калах на кордоні з Іраном. 31 травня у мережі з'явилися кадри переміщення талібами артилерійських систем, бронемашин, танків та іншої військової техніки територією Афганістану.

На опублікованих кадрах можна побачити рух колони американських бронемашин М1117, а також вантажних автомобілів, пікапів та іншої техніки. Як пише канал 301 Military, іранські прикордонники запросили додаткову підтримку і на допомогу їм направляються танки.

"На жаль, ситуація розвивається у негативному ключі. Більше того, на кордон прибув високопоставлений представник талібів", — йдеться у повідомленні.

Афганський журналіст Таджуден Соруш, який також опублікував кадри переміщення техніки у бік афгано-іранського кордону, повідомив, що інформації про бойові зіткнення поки не надходила.

Нагадаємо, 28 травня стало відомо про перестрілку на кордоні Ірану та Афганістану в результаті якої загинули два іранські прикордонники та один представник талібів. Після чого в провінції Німруз таліби атакували іранську прикордонну базу та захопили її.

За даними агентства Reuters, причина конфлікту полягає в доступі до водних ресурсів на кордоні двох країн. Через посуху влада Ірану звинуватила талібів у будівництві гребель на річці та перемиканні водних потоків.