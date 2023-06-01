Россияне преувеличивают боеспособность "Шторм Z", который заменяет "вагнеровцев" в Бахмуте — Череватый

По мнению спикера Восточной группировки войск ВСУ, за короткий срок ни одно вновь сформированное подразделение нельзя вывести на пик формы.

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Российские оккупанты стремятся восстановить боеспособность своего личного состава в Бахмуте. Наемников ППК "Вагнер" пытаются заменить ротами "Шторм Z". Об этом 24 Каналу сказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

По его словам, россияне несколько преувеличивают качество этого подразделения.

"Это более или менее боеспособные подразделения, но их мощность несколько преувеличена. За столь короткий срок ни одно новосформированное подразделение нельзя вывести на пик формы", — пояснил Череватый.

Он отметил, что ротацию враг прикрывает огнем. Интенсивность огня в Бахмуте не снизилась — за минувшие сутки враг 343 раза наносил удары по позициям Сил обороны. За прошедшие сутки в Бахмуте Силы обороны уничтожили 78 окупантов и 121 ранили.

Напомним, что городской голова Бахмута Александр Рева рассказал о том, что осталось от города в результате боев. По его словам, в населенном пункте нет ни одного уцелевшего здания.

Ранее сообщалось, что войска ПВК "Вагнер", частично захватившие Бахмут, меняют на менее подготовленные подразделения ВС РФ. Это продлится с 1 по 5 июня. "Вагнеровцев" заменят десантные и моторизованные бригады, а также пророссийские боевики "ДНР".