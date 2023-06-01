Росіяни перебільшують боєздатність "Шторм Z", який замінює "вагнерівців" у Бахмуті, – Череватий

На думку речника Східного угруповання військ ЗСУ, за короткий термін жоден новосформований підрозділ не можна вивести на пік форми.

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Російські окупанти прагнуть відновити боєздатність свого особового складу в Бахмуті. Найманців ПВК "Вагнер" намагаються замінити ротами "Шторм Z". Про це 24 Каналу сказав речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

За його словами, росіяни дещо перебільшують якість цього підрозділу.

"Це більш-менш боєздатні підрозділи, але їхня потужність дещо перебільшена. За такий короткий термін жоден новосформований підрозділ не можна вивести на пік форми", – пояснив Череватий.

Він зазначив, що ротацію ворог прикриває вогнем. Інтенсивність вогню у Бахмуті не знизилася — за минулу добу ворог 343 рази завдавав ударів по позиціях Сил оборони. За минулу добу в Бахмуті Сили оборони знищили 78 окупантів та 121 поранили.

Нагадаємо, що міський голова Бахмута Олександр Рева розповів про те, що залишилося від міста в результаті боїв. За його словами, у населеному пункті немає жодної вцілілої будівлі.

Раніше повідомлялося, що війська ПВК "Вагнер", які частково захопили Бахмут, змінюють на менш підготовлені підрозділи ЗС РФ. Це триватиме з 1 по 5 червня. "Вагнерівців" замінять десантні та моторизовані бригади, а також проросійські бойовики "ДНР".