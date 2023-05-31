ЗС РФ не чекають на контрнаступ ЗСУ в Бахмуті: змінюють війська на погано підготовлені, — аналітик

Війська ПВК "Вагнер", які частково захопили місто, змінюють на менш підготовлені підрозділи, це триватиме з 1 по 5 червня. На зміну найманцям йдуть десантники-добровольці та бойовики "ДНР".

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Російське військове командування не чекає, що Україна наступатиме в районі Бахмута під час анонсованого контрнаступу. Таку заяву зробив британський військовий аналітик Майкл Кларк, повідомляє Sky News.

Війська ПВК "Вагнер", які частково захопили місто, змінюють на менш підготовлені підрозділи, це триватиме з 1 по 5 червня.

Серед них добровольчі десантні та моторизовані бригади, а також бойовики так званої ДНР.

"Росіяни йдуть до Бахмута мізерними силами, мені це говорить про те, що вони не очікують нападу саме там", — пояснив Кларк.

Він додав, що цей населений пункт у Донецькій області не має і ніколи не мав стратегічної значущості. Київ стверджує, що, як і раніше, утримує під своїм контролем деяку частину міста.

"Зараз все схоже на рулетку. Колесо обертається, і настав час робити ставки, — сказав Кларк. — Усі рухають фішки по столу в очікуванні, коли маленька горошина опиниться на певному числі — тоді і почнеться контрнаступ ЗСУ по-справжньому".

Нагадаємо, що у зведенні аналітиків ISW за 30 травня йшлося про те, що російське Міноборони прибріхує про успіхи своїх військ і завищує втрати України.

Також повідомлялося, що Володимиру Путіну нема чим відповісти Україні за атаки БПЛА на Москву. За даними аналітиків, російський президент намагається переконати росіян у тому, що ЗС РФ уже давно відповідають на всі українські "провокації" та захищають Донбас.