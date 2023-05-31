Атака БПЛА на Москву: Путін не може помститися Україні за те, що сталося, — ISW

Глава Кремля, як заявили аналітики, намагається переконати росіян у тому, що ЗС РФ уже давно відповідає на всі нібито українські "провокації", а також захищає Донбас.

Related video

Президент РФ Володимир Путін спробував применшити значення атаки БПЛА на Москву та Підмосков'ї, оскільки він не має коштів, щоб помститися Україні. Про це заявили аналітики із американського Інституту вивчення війни (ISW).

У новому звіті від 30 травня йдеться, що Путін, коли коментував атаку безпілотників на столицю Росії, заявив, що ЗС РФ змогли нібито завдати удару по штабу української військової розвідки. Він заявив, що росіяни й надалі нібито відповідатимуть на війну "України проти Донбасу", завдаючи ударів по військовій інфраструктурі України.

При цьому, як зазначили аналітики, глава Кремля натякнув на те, що удари дронів по Москві були лише відповіддю України на удари з боку Росії. І хоч у Міністерстві оборони РФ заявляли про те, що російські війська за допомогою високоточної зброї повітряного базування змогли завдати ударів по головним центрам ухвалення рішень в Україні, там не говорили про удар по штабу української військової розвідки.

"Немає жодних підтверджень заяви Путіна", — сказано у звіті американських аналітиків.

Також в ISW зазначили, що Путін заявив, що Україна нібито хоче спровокувати відповідь та змусити РФ "віддзеркалити" власні дії. Передбачається, що акцент глави Кремля на минулих ударах може говорити про те, що РФ уже давно "відповідає" на нібито українські удари.

Крім того, аналітики заявили, що Путін у своєму зверненні також заявив про те, що ППО навколо Москви необхідно вдосконалити, попри те, що системи працюють нормально. Цією заявою глава Кремля хоче попередити закиди з боку російських "патріотів" щодо ППО.

Нагадаємо, що у Зеленського заявили, що у РФ починають готувати населення до скорочення територій. Після подій у Москві росіянам можуть провести "новий урок історії", де вкотре розкажуть, що "все йде за планом", вважає представник Офісу президента.

Також повідомлялося, що Путін вперше прокоментував атаку БПЛА на Москву. Президент РФ вважає, що це була провокація зі спробою викликати реакцію у відповідь і українці "мають це розуміти".

Крім того, російські журналісти заявили, що в уряді РФ порадили росіянам звикати до атак дронів. Так, атака безпілотників на Москву та Підмосков'я, швидше за все, перервала сон багатьох представників російської політичної та бізнес-еліти.