Атака БПЛА на Москву: Путин не может отомстить Украине за произошедшее, — ISW

Глава Кремля, как заявили аналитики, пытается убедить россиян в том, что ВС РФ уже давно отвечает на все якобы украинские "провокации", а также защищает Донбасс.

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Президент РФ Владимир Путин попытался преуменьшить значение атаки БПЛА на Москву и Подмосковье, так как у него нет средств, чтобы отомстить Украине. Об этом заявили аналитики из американского Института изучения войны (ISW).

В новом отчете от 30 мая говорится, что Путин, когда комментировал атаку беспилотников на столицу России, заявил, что ВС РФ смогли якобы нанести удар по штабу украинской военной разведки. Он заявил, что россияне будут и дальше якобы отвечать на войну "Украины против Донбасса", нанося удары по военной инфраструктуре Украины.

При этом, как отметили аналитики, глава Кремля намекнул на то, что удары дронов по Москве были лишь ответом Украины на удары со стороны России. И хоть в Министерстве обороны РФ заявляли о том, что российские войска при помощи высокоточного оружия воздушного базирования смогли нанести удары по главным центрам принятия решений в Украине, там не говорили об ударе по штабу украинской военной разведки.

"Нет никаких подтверждений заявления Путина", — сказано в отчете американских аналитиков.

Также в ISW отметили, что Путин заявил, что Украина якобы хочет спровоцировать ответ и заставить РФ "отзеркалить" собственные действия. Предполагается, что акцент главы Кремля на прошлых ударах может говорить о том, что РФ уже давно "отвечает" на якобы украинские удары.

Кроме того, аналитики заявили, что Путин в своем обращении также заявил о том, что ПВО вокруг Москвы необходимо усовершенствовать, несмотря на то, что системы "работают нормально". Этим заявлением глава Кремля хочет предупредить упреки со стороны российских "патриотов" в отношении ПВО.

Напомним, что у Зеленского заявили, что в РФ начинают готовить население к сокращению территорий. После событий в Москве россиянам могут провести "новый урок истории", где еще раз расскажут, что "все идет по плану", считает представитель Офиса президента.

Также сообщалось, что Путин впервые прокомментировал атаку БПЛА на Москву. Президент РФ считает, что это была провокация с попыткой вызвать ответную реакцию и украинцы "должны это понимать".

Кроме того, российские журналисты заявили, что в правительстве РФ посоветовали россиянам привыкать к атакам дронов. Так, атака беспилотников на Москву и Подмосковье, скорее всего, прервала сон многих представителей российской политической и бизнес-элиты.