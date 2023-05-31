Абсурдні заяви: Міноборони РФ бреше про успіхи своєї армії, завищуючи втрати України, – ISW

За інформацією аналітиків, напередодні заяв міністра оборони Росії Сергія Шойгу про успіхи російської армії моніторингова група Oryx опублікувала дані про величезні втрати військової техніки РФ в Україні.

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Атака 30 травня безпілотників на Москву та область викликала неоднозначну реакцію у російському інформаційному просторі. При цьому оборонні відомства РФ намагаються сховати значні втрати своєї армії в Україні. Про це у середу, 31 травня, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

За інформацією аналітиків, у Міноборони РФ так само продовжують заявляти про те, що втрати російської армії в так званій "спеціальній військовій операції" мінімальні, при цьому намагаючись штучно збільшити українські втрати у війні.

Днями, 30 травня, міністр оборони РФ Сергій Шойгу зробив заяву, що російські війська за останній місяць змогли знищити абсурдно високу кількість західної зброї, поставленої в Україну країнами-союзниками, особливо він підкреслив інформацію про знищення ракет великої дальності та систем ППО.

Заявлені Росією успіхи у військових навчаннях Шойгу підтвердив, коли нагородив російські військові формування. Також міністр оборони РФ похвалився майбутніми льотними військовими навчаннями.

Хто зміг розвінчати міфи Шойгу

Аналітики навели приклад слів одного з військкорів РФ, пов'язаного з групою "Вагнера", який розкритикував заяви Шойгу, назвавши їх настільки нереалістичними, що навіть читачі розуміють, що це фальшивка.

При цьому моніторингова група Oryx, напередодні заяв Шойгу про успіхи російської армії, 29 травня підтвердила, що Росія втратила понад 2000 танків та 2366 бойових машин піхоти (зокрема понад 850 БМП) з початку повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, 5 травня голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин записав відео, в якому показав трупи своїх найманців, а також обматюкав міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника Генштабу Василя Герасимова.

19 травня російська пропаганда почала поширювати інформацію про нібито відвідування міністром оборони РФ Сергієм Шойгу окупованої частини Запорізької області, де Шойгу "відвідав з інспекцією" один з командних пунктів ЗС РФ і провів показове вручення нагород.