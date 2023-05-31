Абсурдные заявления: Минобороны РФ лжет об успехах своей армии, завышая потери Украины, – ISW

По информации аналитиков, накануне заявлений министра обороны России Сергея Шойгу об успехах российской армии, мониторинговая группа Oryx опубликовала данные об огромных потерях военной техники РФ в Украине.

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Атака 30 мая беспилотников на Москву и область вызвала неоднозначную реакцию в российском информационном пространстве. При этом оборонные ведомства РФ пытаются скрыть значительные потери своей армии в Украине. Об этом в среду, 31 мая сообщает Институт изучения войны (ISW).

По информации аналитиков, в Минобороны РФ все так же продолжают заявлять о том, что потери российской армии в так называемой "специальной военной операции" минимальны, при этом пытаясь искусственно увеличить украинские потери в войне.

На днях, 30 мая, министр обороны РФ Сергей Шойгу сделал заявление, что российские войска за последний месяц смогли уничтожить абсурдно высокое количество западного оружия, поставленного в Украину странами-союзниками, включая ракеты большой дальности и системы ПВО.

Заявленные Россией успехи в военных учениях Шойгу подтвердил, наградив российские военные формирования. Также министр обороны РФ похвастался будущими летными военными учениями.

Кто смог развенчать мифы Шойгу

Аналитики привели в пример слова одного из военкоров РФ, связанного с группой "Вагнера", который раскритиковал заявления Шойгу, назвав их настолько нереалистичными, что даже читатели понимают, что это фальшивка.

При этом мониторинговая группа Oryx, накануне заявлений Шойгу об успехах российской армии, 29 мая подтвердила, что Россия потеряла более 2000 танков и 2366 боевых машин пехоты (в том числе более 850 БМП) с начала полномасштабного вторжения.

Напомним, 5 мая глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин записал видео, в котором показал трупы своих наемников, а также обматерил министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Василия Герасимова.

19 мая российская пропаганда начала распространять информацию о якобы посещении министром обороны РФ Сергеем Шойгу оккупированной части Запорожской области, где Шойгу "посетил с инспекцией" один из командных пунктов ВС РФ и провел показательное вручение наград.