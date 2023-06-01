Призывы МАГАТЭ не работают: Энергодар превратили в военно-логистическую базу РФ, — Генштаб

По информации командования, один из заводов в городе стал базой для ремонта военной техники, еще два крупных предприятия оккупанты используют для хранения оружия и боеприпасов.

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Российские оккупанты не реагируют на призывы международных организаций, продолжая превращать оккупированный Энергодар в Запорожской области в свою военно-логистическую базу. Об этом в утренней сводке от 1 июня сообщает Генеральный штаб Украины.

"Несмотря на многочисленные призывы со стороны МАГАТЭ и мировых лидеров, оккупанты продолжают превращать временно захваченный Энергодар Запорожской области в военно-логистическую базу", — сообщает ведомство.

По данным Генштаба, украинский завод "Нестандартного оборудования и трубопроводов", расположенный в Энергодаре, используется российскими военными для ремонта военной техники, "Домостроительный комбинат" и завод "Специальных конструкций" превратились в склады оружия, боеприпасов и военной техники России.

Ситуация в Энергодаре

Напомним, накануне украинского контрнаступления во временно оккупированном Энергодаре на начало мая стало известно о частичной эвакуации местного населения. При этом среди граждан с российским гражданством преобладают панические настроения.

Также на фоне эвакуации российские оккупанты начали активно вывозить документацию и дорогостоящую технику из города.

По состоянию на 7 мая в оккупированном городе частично не работал интернет, люди не могли снять деньги в банкоматах, а также на местных АЗС наблюдался дефицит горючего.