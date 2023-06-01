Заклики МАГАТЕ не працюють: Енергодар перетворили на військово-логістичну базу РФ, — Генштаб

За інформацією командування, один із заводів у місті став базою для ремонту військової техніки, ще два великі підприємства окупанти використовують для зберігання зброї та боєприпасів.

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Російські окупанти не реагують на заклики міжнародних організацій, продовжуючи перетворювати окупований Енергодар у Запорізькій області на свою військово-логістичну базу. Про це у ранковому зведенні від 1 червня повідомляє Генеральний штаб України.

"Незважаючи на численні заклики з боку МАГАТЕ та світових лідерів, окупанти продовжують перетворювати тимчасово захоплений Енергодар Запорізької області на військово-логістичну базу", — повідомляє відомство.

За даними Генштабу, український завод "Нестандартного обладнання та трубопроводів", розташований в Енергодарі, використовується російськими військовими для ремонту військової техніки, "Домобудівний комбінат" та завод "Спеціальних конструкцій" перетворилися на склади зброї, боєприпасів та військової техніки Росії.

Ситуація в Енергодарі

Нагадаємо, напередодні українського контрнаступу у тимчасово окупованому Енергодарі на початок травня стало відомо про часткову евакуацію місцевого населення. При цьому серед жителів з російським громадянством переважають панічні настрої.

Також на тлі евакуації російські окупанти почали активно вивозити документацію та дорогу техніку з міста.

На 7 травня в окупованому місті частково не працював інтернет, люди не могли зняти гроші в банкоматах, а також на місцевих АЗС спостерігався дефіцит пального.