Немає палива та порожні банкомати: мер Енергодару розповів про паніку через евакуацію населення

За словами Дмитра Орлова, панічні настрої переважають серед громадян, які оформили російські паспорти. Генштаб ЗСУ, у свою чергу, повідомляє, що з людей вивозять з Енергодару до Приморська та Бердянська.

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Міський голова Енергодару Дмитро Орлов спростував нещодавні оголошення окупантів про масову евакуацію місцевого населення. За його словами, часткова евакуація є, а паніка переважає серед громадян з російським громадянством. Про це він написав вранці 7 травня у своєму Telegram.

Орлов зазначив, що після оголошення евакуації у місті справді з'явилися близькі до паніки настрої, але назвати їх масовими не можна.

"Перша хвиля евакуації почалася вчора вранці, але назвати її масовою зараз не можна. Частину людей, які бажають виїхати, завантажили до автобусів, частина виїхала на власному автотранспорті", — пише він.

Міський голова додав, що в першу хвилю евакуації потрапили категорії цивільного населення, які анонсували самі окупанти, але при цьому виїхати погоджуються не всі. Також він не підтвердив інформацію про примусову евакуацію.

За словами мера Енергодара, у місті частково не працює інтернет, люди не можуть зняти гроші у банкоматах, оскільки ті або не працюють, або працюють з обмеженнями, а також на місцевих АЗС немає пального.

"Ціни на продукти та медикаменти помітно підскочили. І це все відбувається під девізом "паніки немає" і "влада в місті продовжує працювати", — наголосив Орлов.

Він розповів, що окупанти закрили паспортні столи та низку управлінь так званої "адміністрації". Наразі, за його словами, російські військові виносять та вантажать у машини медичне обладнання з місцевої лікарні, зупинивши роботу низки відділень у стаціонарі та пропонують пацієнтам евакуюватися.

"Вивезли документи та обладнання. У тому числі прихопили обладнання, яке належало нашому ЦПАУ та було захоплене рашистами", — додав він.

Інформація про евакуацію з Енергодару від Генштабу

У свою чергу, Генеральний штаб України підтверджує евакуацію з тимчасово окупованого Енергодару. За інформацією відомства, мешканців вивозять у напрямку Бердянська та Приморська на місцеві бази відпочинку.

"Евакуації підлягають люди, які мають російські паспорти. Причому насамперед потрапляють ті, хто погодився на російське громадянство в перші місяці окупації", — повідомили в Генштабі.

Нагадаємо, 5 травня, представник окупаційної влади у Запорізькій області Євген Балицький оголосив заплановану "евакуацію" населення у низці населених пунктів, яку окупанти презентують як "захід з посилення безпеки".

Нагадаємо, 8 квітня видання The Times з посиланням на власні джерела повідомило, що у жовтні 2022 року група українського спецназу спробувала відбити Запорізьку атомну електростанцію у росіян, але операція провалилася.