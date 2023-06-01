Ночной обстрел Киева: полиция обновила информацию о погибших (фото)

В результате ракетной атаки в Киеве погибли три человека, ранения получили 11. В нескольких районах повреждены здания и припаркованы автомобили.

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Во время обстрела Киева 1 июня погибли три человека. Среди них – ребенок. Об этом сообщили в полиции Киева.

"В результате обстрелов оккупантов медучреждения в Деснянском районе города погибла 33-летняя женщина и 34-мать с 9-летней дочерью. Еще 11 граждан получили ранения разной степени тяжести", — говорится в сообщении.

В полиции отметили, что в нескольких районах столицы повреждены здания, припаркованы автомобили и больница.

Полицейские Киева продолжают работать на местах и документируют последствия очередного нападения РФ.

Обстрел Киева 1 июня

В ночь на 1 июня Киев подвергся ракетной атаке со стороны ВС РФ. В результате падения обломков пострадали Днепровский и Деснянский районы столицы. В Днепровском районе обломки попали на проезжую часть, из-за чего произошло возгорание автомобиля. В Деснянском районе обломки повредили поликлинику, а также жилой дом рядом. Погибли три человека.

Силы ПВО Украины сбили все 10 ракет "Искандер", которые РФ 1 июня выпустила по Киеву.

В Киеве во время атаки укрытие в Деснянском районе оказалось закрытым, и люди не смогли в него попасть. Когда они стояли возле него, произошел прилет. Погибли три человека.