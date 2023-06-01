Нічний обстріл Києва: поліція оновила інформацію про загиблих (фото)

Внаслідок ракетної атаки на Києві загинули троє людей, поранення отримали 11. У кількох районах пошкоджені будівлі та припарковані автомобілі.

Related video

Під час обстрілу Києва 1 червня загинули троє людей. Серед них — дитина. Про це повідомили у поліції Києва.

"Внаслідок обстрілів окупантів медустанови у Деснянському районі міста загинула 33-річна жінка та 34-матір з 9-річною донькою. Ще 11 громадян отримали поранення різного ступеня тяжкості", — йдеться в повідомленні.

У поліції зазначили, що у кількох районах столиці пошкоджені будівлі, припарковані автомобілі та лікарня.

Поліцейські Києва продовжують працювати на місцях та документують наслідки чергового нападу РФ.

Обстріл Києва 1 червня

У ніч проти 1 червня Київ зазнав ракетної атаки з боку ЗС РФ. Внаслідок падіння уламків постраждали Дніпровський та Деснянський райони столиці. У Дніпровському районі уламки потрапили на проїжджу частину, через що сталося загоряння автомобіля. У Деснянському районі уламки пошкодили поліклініку, а також житловий будинок поряд. Загинули троє людей.

Сили ППО України збили усі 10 ракет "Іскандер", які РФ 1 червня випустила по Києву.

У Києві під час атаки укриття в Деснянському районі виявилося зачиненим, і люди не змогли до нього потрапити. Коли вони стояли біля нього, стався "приліт". Загинули троє людей.