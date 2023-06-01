"Вряд ли им это поможет": пограничники высмеяли россиян за подрыв дороги на границе с Украиной

Государственная пограничная служба подтвердила факт подрыва дороги, однако эффективность данного действия считается очень низкой.

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На перекрестке границ России, Белоруссии и Украины произошел взрыв участка автомобильной дороги возле монумента "Три сестры". Сообщается, что это было сделано российскими солдатами в попытке предотвратить возможное проникновение украинских диверсионных групп. Однако Государственная пограничная служба Украины выразила сомнения в эффективности таких действий и подчеркнула, что это не решит проблему полностью. Об этом сообщили в Telegram-канале Госпогранслужбы.

Тот факт, что российские войска взорвали дорогу на стыке границ, в Государственной пограничной службе подтвердили.

"Рубрика от "Киев за три дня" до "Подрываем дороги, чтобы нас не захватили". Россияне взорвали дорогу в Черниговской области на стыке границ Украины, Беларуси и России… хотя вряд ли им это поможет", – говорится в сообщении.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак тоже высмеял россиян, заметив, что те "взрывают дороги на границах, по которым ехали брать Киев за три дня".

Напомним, 31 мая в районе контрольно-пропускного пункта "Три сестры", расположенном на стыке границ Украины, России и Беларуси, прогремел мощный взрыв. Согласно информации российских военкоров, оккупанты решили подорвать автостраду, ведущую в Черниговскую область Украины. При чем утверждается, что речь идет о подрыве украинского дорожного полотна.

Ранее, 25 мая, бойцы "Русского добровольческого корпуса" сообщили об очередном заходе на территорию Белгородской области Российской Федерации и опубликовали видео из населенного пункта Глотово, снятое на фоне местного отделения "Почты России".